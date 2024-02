Marantz CINEMA 30, la nouvelle référence home cinéma

Marantz présente son nouveau modèle de référence de la série CINEMA, le CINEMA 30.

Disponible en noir ou en or argenté, le CINEMA 30 intègre la dernière génération de l’écran hublot emblématique de Marantz, associé à un nouveau style industriel. Il est fabriqué avec un châssis multicouche faisant largement appel au cuivre. Son élégante façade comporte un éclairage latéral sélectionnable et un panneau frontal rabattable qui dissimule toutes les fonctions les moins utilisées, créant ainsi une esthétique épurée qui n’est pas typiquement associée aux AVR. Même la télécommande en aluminium a été soigneusement étudiée et dispose d’un rétroéclairage pour garantir une expérience d’utilisation naturelle dans les pièces sombres.

Le CINEMA 30 est construit autour d’un amplificateur monolithique symétrique – la configuration d’amplificateur la plus avancée disponible dans la catégorie des AVR. Chaque canal d’amplification est monté sur une carte de circuit imprimé séparée, exactement à l’opposé des alimentations, ce qui permet de bénéficier d’une puissance remarquablement élevée et instantanée et une très faible distorsion. Onze canaux d’amplification embarqués garantissent une sortie suffisante pour prendre en charge une large gamme de configurations d’enceintes potentielles pour toutes les formes d’audio immersif. Le traitement embarqué de 13,4 canaux avec mode préamplificateur sélectionnable permet l’ajout d’un amplificateur de puissance externe pour s’adapter aux environnements de home cinéma les plus vastes.



Bien entendu, tous les aspects de l’amplification de puissance, de l’alimentation et du trajet du signal ont été soigneusement travaillé par les ingénieurs du son Marantz, basés à Shirakawa, au Japon, afin de garantir la meilleure qualité sonore possible venant de vos sources à partir de tous les formats et mode audio. Tous les signaux numériques et analogiques passent par le préamplificateur Marantz HDAM SA-2 pour garantir la chaleur et la musicalité caractéristiques de tout produit audio Marantz



En tant qu’ AVR leader de la gamme Marantz, le CINEMA 30 utilise le tout dernier et le plus puissant processeur double DSP SHARC d’Analog Devices, couplé aux ESS 32 bits de pointe. Partage des DAC avec une réduction de jitter dédiée. Il en résulte une puissante plateforme numérique capable de décoder et de traiter avec précision tous les formats audio entrant, de la stéréo haute résolution aux dernières formes d’audio immersif, notamment Dolby Atmos, IMAX Enhanced, DTS:X Pro et Auro 3D.

Pour garantir les meilleurs résultats possibles avec une large gamme d’enceintes dans tout type d’environnement d’écoute, CINEMA 30 associe ces capacités à l’optimisation avancée de pièce Audyssey MultEQ XT32, basée sur l’étalonnage automatique de la taille et de la distance des enceintes, le réglage du niveau et bien plus encore, le tout activé par un microphone inclus.

L’étalonnage Dirac Live est disponible en option et comprend le contrôle Dirac Live Bass, permettant une intégration entièrement optimisée des basses fréquences jusqu’à quatre subwoofers indépendants, ce qui permet d’obtenir une réponse parfaitement cohérente dans les basses, même dans les environnements les plus difficiles.

Ce CINEMA 30 permet de répondre à une large gamme de configurations de systèmes, maintenant et à l’avenir. Ses sept entrées HDMI peuvent prendre en charge la vidéo 8K et sa nouvelle interface utilisateur haute résolution permet de configurer et de personnaliser le système en toute simplicité. Plusieurs entrées analogiques et numériques, couplées à une gamme étendue de fonctions optimisées pour une installation personnalisée, permettent d’adapter CINEMA 30 à tous les cas d’utilisation possibles, depuis les salles multimédia intimes jusqu’aux grands home cinémas dédiés.

Naturellement, le CINEMA 30 prend également en charge la toute dernière plateforme multiroom HEOS, donnant un accès simple à un large éventail de contenus de services de diffusion en continu, tous intégrés de manière transparente avec une expérience utilisateur unifiée. Spotify Connect, AirPlay 2 et Bluetooth complètent HEOS pour garantir l’accès au plus large éventail possible d’appareils mobiles et de cas d’utilisation. Enfin, le CINEMA 30 peut être utilisé avec l’assistant vocal Alexa, Google ou HomePod, au choix, pour une expérience à la fois simple et connectée.

Marantz CINEMA 30, 4500 €