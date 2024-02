Free dévoile sa nouvelle Freebox Ultra

Free vient de présenter sa neuvième Freebox, la Freebox Ultra. La plus puissante jamais créée, elle permet d’accéder à la fibre la plus rapide du pays et intègre la toute dernière génération de Wi-Fi, le Wi-Fi 7.

Conçue pour la fibre, la Freebox Ultra vient répondre à la forte montée en puissance des usages numériques au sein des foyers français en proposant des débits symétriques maximum théoriques exceptionnels : jusqu’à 8 Gbit/s en débit descendant, et également pour la toute première fois en France, jusqu’à 8 Gbit/s en débit montant. C’est 8 fois plus rapide que le meilleur débit montant du marché.

À ce jour, ce sont déjà plus de 35 millions de foyers éligibles à la Fibre Free qui peuvent désormais souscrire un abonnement à la Freebox Ultra. Et chaque jour, les équipes Free se mobilisent pour raccorder toujours plus d’abonnés Avec le Wi-Fi 7, les abonnés Freebox Ultra disposent du Wi-Fi le plus performant du marché : il atteint jusqu’à 6 Gbit/s sur plusieurs appareils en simultané, du jamais vu ! Il est jusqu’à 5 fois plus rapide que le Wi-Fi 6 de la dernière génération de Freebox.

Le Wi-Fi 7 de la Freebox Ultra est quad-band et il intègre la bande de fréquences 6 Ghz, qui est moins encombrée, ce qui permet de bénéficier d’une meilleure stabilité et de réduire la latence, notamment dans les zones denses où cohabitent de nombreux réseaux Wi-Fi. Combiné à la technologie fibre 10G-EPON, le Wi-Fi 7 permet aussi de bénéficier de multiples connexions simultanées en Gigabits.

Afin de permettre aux abonnés d’exploiter au maximum toutes ses potentialités, la Freebox Ultra est équipée d’une connectique dernière génération. La Freebox Ultra est équipée d’une plateforme Qualcomm Networking Pro 820, une nouvelle plateforme haute performance dotée d’un processeur quad-core 2,2GHz. Cette plateforme extrêmement puissante permet d’accompagner ces nouvelles technologies

Le Server Ultra dispose par ailleurs de deux ports SFP, l’un réservé à la fibre et l’autre dédié au réseau local, afin de bénéficier de la meilleure connexion Internet ; de quatre ports Ethernet 2,5 Gbit pour connecter vos équipements en filaire ; et d’un port USB 3 pour connecter un disque dur.

La Freebox Ultra comprend aussi un emplacement dédié à l’insertion d’un disque NVMe. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les abonnés peuvent bénéficier d’une vitesse d’écriture quasi instantanée pour tous leurs fichiers et contenus. Afin de permettre aux abonnés d’exploiter au maximum toutes ses potentialités, la Freebox Ultra est équipée d’une connectique dernière génération.