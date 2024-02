L’année du Dragon avec Ferrari

Célébrez l’année du Dragon en voyant rouge. Rouge Ferrari, bien sûr.

Le tout dernier sac à dos sportif de Ferrari propose un design avant-gardiste et des matières innovantes. Les codes esthétiques de la Maison de Maranello sont réinterprétés dans ce sac au style éclatant, qui joue sur les contrastes de couleurs et de textures. Sur le devant, on retrouve les détails iconiques tels que la tirette inspirée des voitures GT, le ruban siglé Ferrari et le Cheval cabré en métal finition ruthénium.

Ce sac à dos est fabriqué en Italie dans un mélange de cuir et de nylon. Il propose bretelles réglables, dos en mesh 3D, trois poches extérieures zippées et deux poches intérieures, ainsi que des compartiments pour cartes bancaires et clés de voiture. La fermeture aimantée sur le devant, exclusivité de Ferrari, est aussi pratique que sûre.

Sac à dos en cuir et nylon Ferrari, 1350 €