SUV Mercedes-Benz EQS, le plein de technologie

Un monstre de luxe doté de suffisamment de technologie pour faire honte à un PC.

Vous recherchez un SUV électrique de luxe, confortable et confortable ? Il existe de nombreuses options, mais le SUV Mercedes-Benz EQS est peut-être le plus grand, le plus confortable et le plus luxueux du marché. La version berline originale de l’EQS est l’un de nos véhicules électriques préférés, avec une autonomie utilisable énorme qui en a fait l’un des premiers véhicules électriques avec très peu de compromis

En tant que SUV électrique de luxe, vous disposez d’une pléthore de technologies pour remplir chaque centimètre carré du vaste habitacle. Avec tout, de la technologie de conduite autonome de niveau trois à la reconnaissance faciale et à l’éclairage RVB en passant par la console centrale Hyperscreen qui vole la vedette, il y a suffisamment de technologie ici pour faire honte à une branche de PC World. Bien sûr, vous bénéficiez également du cachet et de la sophistication qui accompagnent la conduite d’une Mercedes.

Alors, qu’en est-il de la transmission ? Le SUV EQS est disponible en deux moteurs, le 450 4MATIC et le 580 4MATIC, qui développent respectivement 355 ch et 536 ch. Les deux sont équipés d’une transmission intégrale, le 450 étant capable d’accélérer de 0 à 100 km/h en 6 secondes ; le 580 peut le faire en 4.6. Visiblement, ni l’un ni l’autre ne manque de rythme. Il est crucial pour un si gros véhicule qu’il repose sur une énorme batterie de 108 kWh avec des taux de charge allant jusqu’à 200 kWh.

Le style

Avec ses 5,1 x 2,1 mètres, le SUV Mercedes EQS est gigantesque. Il n’est pas aussi carré qu’un Kia EV9 ou un Land Rover Defender, il semble donc intrinsèquement moins pratique que ces véhicules, mais son design lui donne un air de sophistication et de luxe. Bien entendu, cette conception en forme de larme entraîne également un faible coefficient de traînée de 0,25, ce qui signifie qu’il peut glisser dans les airs avec une plus grande efficacité. Comme les deux autres, vous avez toujours l’option de sept sièges, mais la troisième rangée semble un peu plus exiguë que celle des Kia et Land Rover. Là où le SUV EQS excelle vraiment, c’est en termes de maniabilité, grâce à la direction à double essieu. Les roues arrière peuvent changer d’angle jusqu’à 10º, ce qui donne un rayon de braquage de seulement 11,9 mètres. Il permet d’entrer et de sortir très facilement des espaces de stationnement exigus, malgré les dimensions de la voiture.

Esthétiquement, l’EQS divise. Beaucoup de gens n’aiment pas son design lisse, semblable à celui d’un galet, le qualifiant de fade, mais on pense que le style EV de Mercedes est devenu assez distinctif. Si vous le voyez rouler sur la route, vous le reconnaîtrez immédiatement comme une Merco électrique. Est-il aussi beau que son frère à combustible fossile, le GLS ? Peut-être pas, mais il faut apprécier l’écart de l’EQS en termes de fonctionnement et d’aérodynamisme.

L’intérieur de l’EQS est aussi futuriste qu’on pourrait s’y attendre. Il semble léger, spacieux et aéré, ce qui en fait généralement un endroit très agréable. L’Hyperscreen (qui est en fait composé de trois écrans conçus pour ressembler à un seul grand écran) s’étend entre les montants A et ressemble plus à un accessoire de film de science-fiction qu’à un intérieur de voiture contemporaine. Il est incroyablement facile à utiliser, avec toutes les fonctions principales faciles d’accès en un coup d’œil. C’est certainement l’un des systèmes d’infodivertissement tout écran les plus conviviaux (sinon le plus) que j’ai jamais utilisé. Plongez profondément dans les paramètres et vous pourrez changer les couleurs de l’éclairage ambiant, avec des milliers de paramètres et d’« ambiances » qui peuvent complètement changer l’ambiance de l’intérieur – c’est une fonctionnalité que j’aime vraiment.

Un aspect que je n’aime pas, cependant, est la qualité intérieure, qui ne ressemble pas à celle d’un véhicule à un tel prix. Vous n’avez pas besoin de chercher longtemps avant de trouver des garnitures bon marché – le GLS vous offre un intérieur beaucoup plus haut de gamme à une fraction du prix.

La technologie

Ah, la technologie – c’est là que le Mercedes-Benz EQS prend tout son sens. Comme mentionné précédemment, le véritable point fort ici est l’Hyperscreen, un grand panneau de verre qui s’étend sur toute la largeur de l’intérieur, abritant un écran LCD pour le conducteur, un écran multimédia central OLED de 17,7 pouces et un écran de 12,3 pouces pour le passager avant. Il a l’air génial et je l’ai trouvé très facile à utiliser. En effet, Mercedes dispose de ce qu’on appelle une « interface utilisateur de couche zéro » qui vise à afficher uniquement les informations et les commandes que vous souhaitez réellement utiliser, évitant ainsi une complication excessive. Mercedes affirme même que ce système apprendra vos décisions au fil du temps pour obtenir de meilleurs résultats. C’est en fait l’une des rares voitures dans lesquelles je n’utilise pas Android Auto.

En plus de l’Hyperscreen, vous bénéficiez également d’un affichage tête haute massif (qui montre même de grandes flèches de direction flottant au-dessus d’un carrefour où vous devez faire un virage) et d’un excellent système de son surround Dolby Atmos.

L’assistant vocal « Hey Mercedes » est également beaucoup plus performant qu’auparavant, il peut vous aider à connecter un smartphone par Bluetooth ou même vous indiquer où se trouve la trousse de premiers secours. Je l’ai trouvé très utile pour contrôler les fonctions de la voiture, comme ouvrir le toit panoramique ou augmenter le chauffage. Habituellement, j’essaie ces assistants vocaux une fois, puis je les oublie, mais je me suis retrouvé à continuer à utiliser Hey Mercedes.

Une fonctionnalité que l’on a vraiment apprécié est ce que Mercedes appelle les « expériences sonores ». Ceux-ci diffusent un son artificiel à travers le système de son surround Burmester (et à l’extérieur lorsque vous vous approchez du véhicule) confèrent au véhicule un caractère audible. Mais plutôt que des bruits artificiels de moteur, Mercedes a opté pour des harmonies plus orchestrales. Vous avez le choix entre trois options : Roaring Pulse, Silver Waves et Vivid Flux. Ils se développeront et deviendront plus forts à mesure que vous accélérez, ou émettront un joli bourdonnement subtil lorsque vous êtes assis au ralenti. J’ai trouvé les trois très agréables et j’ai apprécié de passer de l’un à l’autre.

Une dernière fonctionnalité technique que l’on adore sont les phares Digital Light, qui peuvent projeter des animations et des symboles d’avertissement sur la route. Il se compose de trois LED extrêmement puissantes dans chaque phare, dont la lumière est réfractée et dirigée par 1,3 million de micro-miroirs. Ils sont connectés à une unité de contrôle avec un GPU et utilisent une connexion de type HDMI pour générer un flux vidéo continu de 1,3 MP vers les lumières. J’apprécie vraiment le spectacle de lumière animé personnalisable lorsque le véhicule est allumé et éteint, et je suis constamment impressionné lorsque les lumières pointent vers un danger potentiel sur la route (comme des travaux routiers ou un piéton).

Verdict SUV Mercedes-Benz EQS

Nous étions prêt à considérer le SUV Mercedes-Benz EQS comme un simple SUV électrique, mais il est difficile de ne pas être impressionné par la quantité de technologie contenue dans cet appareil. Si vous aimez la technologie de pointe, c’est sûr, vous serez impressionné par tout ce qui est proposé ici et que vous pourrez voir au-delà des quelques petits défauts (comme les garnitures intérieures bon marché).

Bien sûr, ce n’est pas seulement une question de technologie. Le SUV EQS est rapide, confortable et dispose de tout l’espace dont vous aurez besoin à l’intérieur. Il est facile à conduire grâce à la direction à double essieu et, avec une autonomie utile d’environ 400 km, il est idéal pour les longs trajets. Si vous cherchez à transporter votre famille dans le luxe, tout en créant zéro émission d’échappement, c’est l’idéal.