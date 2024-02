11 valises de MoonSwatch Moonshine Gold vendues aux enchères

Du 12 au 24 février, OMEGA vendra aux enchères chez Sotheby’s 11 valises MoonSwatch, chacune contenant les 11 montres OMEGA x Swatch “Mission to Moonshine Gold”.

C’est la toute première fois que ces modèles exclusifs sont proposés en un seul ensemble, et la première fois que la valise spéciale est disponible à l’achat, donnant aux fans la chance de posséder une compilation vraiment unique. 100 % des recettes de la vente aux enchères seront reversées à Orbis International, partenaire de longue date d’OMEGA, qui lutte contre la cécité et la perte de vision évitable dans le monde entier.



Avant que la vente aux enchères ne se termine le 24 février, les 11 valises “Mission to Moonshine Gold” seront exposées dans 11 boutiques OMEGA à travers le monde du 1er au 11 février, notamment dans les boutiques de Zurich, Tokyo, Bangkok, Singapour, Hong Kong, Pékin, New York, Londres, Milan, Paris et Sydney. Les visiteurs sont invités à se rendre sur place pour admirer la collection mise en avant.

Le travail d’Orbis est particulièrement précieux pour les enfants, car il permet à beaucoup d’entre eux de voir leurs parents, la lune et les étoiles pour la toute première fois. Grâce à ses programmes et à bord de l’hôpital ophtalmologique volant, Orbis a soigné des millions de patients, tout en formant des professionnels de l’ophtalmologie dans les régions du monde où les besoins sont les plus importants. OMEGA soutient Orbis depuis 2011 et cette prochaine vente aux enchères soulignera l’engagement continu de la marque envers cette cause.

La collection originale MoonSwatch d’OMEGA x Swatch, lancée en mars 2022, a fait sensation et a suscité une forte demande. Fabriqués en BIOCERAMIC révolutionnaire, les 11 modèles ont puisé leur inspiration colorée dans l’espace et les planètes, tout en rendant hommage au légendaire design de l’OMEGA Speedmaster.



Au cours de l’année 2023, la collection a été complétée par les modèles “Mission to Moonshine Gold”, une réinterprétation étincelante du design original. Ces 11 montres présentent chacune une aiguille des secondes revêtue d’or 18 carats Moonshine™ – un alliage distinctif crée par OMEGA qui confère à l’or jaune une forme plus subtile et durable. Chacune des aiguilles en Moonshine™ Gold révèle également son propre détail, comme un motif fraise pour la Lune des fraises en juillet, un motif foral pour la Lune des fleurs en mai, et même un motif “lollipop” inspiré par la montre Speedmaster CK2998 de 1961.



Chaque valise présentée est unique, puisqu’elles contiennent un monocle doré avec le logo OMEGA x Swatch, et une pièce de monnaie unique, gravée avec le code d’aviation à trois lettres de la ville affichée (par exemple HKG pour Hong Kong). Ce même code est gravé sur le côté de toutes les montres de la valise pour la ville en question.



La vente aux enchères sera organisée par Sotheby’s et accessible dans le monde entier en ligne sur le site Sothebys.com, où les enchères commenceront le 12 février et se termineront le 24 février, lors de la prochaine pleine lune.