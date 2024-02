Bang & Olufsen et La Scuderia Ferrari, deux nouvelles saisons en Formule 1

Bang & Olufsen et la Scuderia Ferrari renouvellent leur partenariat pour les saisons 2024 et 2025.

Bang & Olufsen apparaîtra à nouveau sur la Formule 1 de la Scuderia, la SF-24, et continuera à travailler en étroite collaboration avec l’écurie basée à Maranello pour créer des expériences sonores immersives, sur les circuits et dans les magasins Bang & Olufsen du monde entier. En 2023, Bang & Olufsen a accueilli un certain nombre d’événements couronnés de succès. Ceux-ci ont démontré la façon dont les téléviseurs et les enceintes haut de gamme de la maison offrent la plus puissante des expériences de visionnage aux passionnés de Formule 1. Ce partenariat entre les deux icônes incarne le meilleur des deux enseignes.



La collaboration entre Bang & Olufsen et la Scuderia Ferrari va au-delà de la course : en 2024, les deux partenaires continueront à ravir leurs clients en lançant de nouveaux produits dans des éditions spéciales prometteuses. « Nous avons jusqu’ici été ravis de notre partenariat et nous espérons l’intensifier encore au cours de la prochaine saison, explique Kristian Teär, PDG de Bang & Olufsen. Comme Ferrari, nous sommes fiers de notre héritage exceptionnel fait de performance, d’innovation et de savoir-faire. L’année dernière, nous avons montré aux fans de Ferrari et à la communauté Formule 1 les expériences immersives que nos produits pouvaient offrir, et je suis heureux que nous continuions à travailler ensemble afin de créer des moments encore plus magiques. »