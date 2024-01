G-Shock célèbre les 50 ans de Hello Kitty

Cette montre très spéciale célèbre à la fois le 50e anniversaire de Hello Kitty et le 30ème anniversaire de BABY- G.

La nouvelle BGD – 565KT met en vedette le populaire personnage Hello Kitty de Sanrio Co. Ltd. Basée sur le modèle BGD – 565, qui hérite du design du premier modèle BABY – G, elle adopte les coloris blanc, rouge et bleu des designs de Hello Kitty lors de ses débuts en 1974. Des anneaux rouges et bleus sur le bracelet accentuent la teinte blanche du design.

Le bracelet, fabriqué en résine biosourcée est orné de visages imprimés du charmant personnage animé ayant plusieurs expressions : Hello Kitty riant, clignant de l’œil et affichant une expression de surprise. Lorsque le rétroéclairage, qui est désormais équipé d’une LED, est activé, ses yeux, son nez et ses moustaches apparaissent sur l’écran LCD. Le tout est surmonté du motif du célèbre ruban rouge sur le cadran pour compléter le visage de Hello Kitty. Enfin, la montre est livrée dans un packaging spécial comprenant une pochette en tissu inspirée du design de la montre.



G – Shock BGD-565KT Hello Kitty 130 €