Saint-Valentin : pour elle, des montres Mini Trésor signées Omega

Juste à temps pour la Saint-Valentin, Omega dévoile sa toute nouvelle gamme de montres Mini Trésor étincelantes.

Cette sélection romantique propose cinq modèles, chacun conçu avec des couleurs distinctives et un mélange de matériaux luxueux. Chacune des nouvelles montres Mini Trésor est présentée sur un bracelet unique, doté d’un motif captivant qui la distingue magnifiquement des autres. Pour ceux qui recherchent un cadeau de Saint-Valentin unique et significatif, les Mini Trésor sont un choix idéal.

La Mini Trésor est l’une des préférées de la collection féminine d’Omega. Comme son nom l’indique, sa taille compacte de 26 mm lui confère une apparence élancée et raffinée au poignet, tandis que le pavage de diamants et les chiffres romains caractéristiques contribuent à donner à chaque modèle une allure plus élégante. Toutes les montres sont également dotées d’un fond de boîtier en miroir avec le motif “Her Time” et d’une couronne à 3 heures, gravée d’une fleur Omega en céramique hybride rouge et sertie d’un seul diamant.

Pour une inspiration cadeau supplémentaire, Omega a associé chacune des montres Mini Trésor à un bracelet de la collection de joaillerie fine de la marque. Des motifs floraux aux bracelets étoilés, ces charmants accessoires en matériaux mixtes constituent la touche finale ultime aux côtés des montres.

Les nouveaux modèles comprennent :

Pour les modèles en Or 18K Moonshine Gold

• Sur un bracelet en satin noir, avec un cadran Moonshine Gold bombé qui présente un motif semblable à de la soie.

• Sur un bracelet en cuir d’alligator rouge laqué double tour, avec un cadran bombé en émail “Grand Feu” blanc cassé présentant des chiffres romains appliqués en rouge.

Pour les modèles en Acier inoxydable avec cadran émaillé “Grand Feu” blanc cassé et chiffres romains gris.

• Sur un bracelet en cuir de veau noir laqué double tour avec un motif matelassé en forme de losange.

• Sur un bracelet en cuir Novonappa Or double tour.

• Sur un bracelet en cuir d’alligator gris brillant.