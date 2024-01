Ducati présente Futa, un E-Road léger et performant

Depuis quelques années, l’entreprise italienne de motos a lancé une gamme de E-bikes design, sportifs et légers.

Le Futa doit son nom en hommage aux courbes du col du même nom entre l’Émilie-Romagne et la Toscane, connu et aimé de tous les Ducatisti. Le Futa possède un cadre monocoque en fibre de carbone solide et flexible qui permet de gagner en aérodynamisme et d’aller plus vite. Maniable et robuste, le guidon Trimax Carbon Aero, est lui aussi en fibre de carbone. Son inclinaison de 10° permet d’adopter une position plus droite et donc, plus confortable sur le vélo. Les roues Vision AGX30 avec jantes en carbone sont équipées de pneus Pirelli Cinturato Velo “Tubeless Ready” de 35 mm, qui garantissent adhérence, résistance et confort. Le pédalier avec avec manivelles en carbone et les freins à disque de 160 mm complètent ce vélo de course électrique. Proposé en quatre tailles (53, 55, 57 ou 59), le Futa pèse 12,4 kg (en taille M) avec une batterie intégrée au cadre.

Le moteur FSA System HM 1.0 s situé sur le moyeu arrière développe une puissance de 250W, avec un couple de 42 Nm. C’est l’un des plus légers et compacts de sa catégorie, avec un poids de 3,95 kg. Il est équipé de cinq niveaux d’assistance sélectionnables via la commande Garmin située sur le guidon. Le dérailleur électronique sans fil 2 x 12 vitesses assure des changements de vitesse fluides, silencieux, rapides et précis et les freins à disque hydrauliques issus de FSA – K-Force viennent compléter le tout.

Le vélo embarque une batterie FSA de 250 Wh intégrée dans le tube diagonal. Un prolongateur d’autonomie de 250 Wh est également disponible en option afin de doubler l’autonomie et atteindre près de 160 km. Le Futa est connecté avec l’application FSA, disponible pour les appareils iOS et Android. Il permet à l’utilisateur de consulter rapidement et intuitivement les statistiques, l’état du système, l’autonomie restante et l’état de charge. Il est aussi possible de télécharger les mises à jour et de communiquer avec les centres de service FSA du monde entier.



Ducati Futa – 7690 euros