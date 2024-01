Une édition Porsche Design pour le Honor Magic V2

Vous aimez le luxe, les belles lignes, et Porsche ? Justement Porsche Design a contribué à la création de l’édition spéciale HONOR Magic V2 RSR, qui s’inspire des voitures de sport emblématiques de l’entreprise.

Sur ce modèle, la bosse angulaire distinctive de la caméra est d’ailleurs un clin d’œil au capot d’une 911, et la couleur Gris Agate est directement issue du catalogue de peinture sur échantillon de Porsche. Il sera vendu en nombre strictement limité, son prix et sa disponibilité restant à confirmer.