La gamme de téléviseurs Philips de 2024 célèbre les 20 ans d’Ambilight avec une version améliorée de la technologie

La gamme comprend de nouveaux ensembles OLED+, OLED et MiniLED en plus des modèles LED accessibles.

Philips a annoncé le lancement d’une série de nouveaux téléviseurs 4K en 2024. Les ensembles, annoncés lors de l’événement de lancement annuel de la société à Barcelone, feront leurs débuts tout au long de l’année et comprendront des modèles OLED+ haut de gamme ainsi que des ensembles MiniLED et LED.

Comme l’année dernière, Philips ne prévoit pas de lancer son téléviseur phare avant la fin de l’été, au plus tôt. Le modèle est un OLED+959, et il ne sera proposé que dans une seule taille de 65 pouces, alimenté par une nouvelle 8ème génération du processeur d’image P5 de la société qui optimise les images HDR pour correspondre au niveau de lumière ambiante dans la pièce (appelé Ambient Intelligence V3 par Philips). Il existe un système audio 5.1.2 intégré de 102 W du partenaire audio de longue date Bowers & Wilkins.

La technologie Ambilight de Philips aura 20 ans en 2024 et la société a donc lancé une version améliorée de la technologie. Appelé Ambilight Plus, il vous offre des lentilles supplémentaires pour créer un effet plus important. Il peut également projeter jusqu’à quatre halos lumineux différents à différentes profondeurs pour créer différents motifs sur le mur. Cette technologie fera ses débuts sur l’OLED+959.

Le panneau OLED Meta 2.0 de dernière génération est doté de la technologie Micro Lens Array Plus, ce qui crée essentiellement des améliorations d’efficacité. La luminosité maximale peut aller jusqu’à 3000 nits.

L’OLED+909 arrivera plus tôt en juin. Il sera à nouveau disponible dans des tailles d’écran de 55, 65 et 77 pouces, doté du dernier processeur, Ambilight à quatre côtés (mais pas Ambilight Plus). Il embarque encore une fois un système audio Bowers & Wilkins, ici dans une configuration 81W, 3.1.



La série OLED809, prévue pour mai, est encore plus accessible avec une pile de tailles d’écran disponibles allant de 42 pouces à 77 pouces. Les panneaux de ces modèles sont des LG OLED EX – autrefois limités aux modèles phares OLED+. Et il existe également Ambilight à trois côtés.

Encore plus bas dans la gamme, un modèle MiniLED de deuxième génération appelé « The Xtra » fera ses débuts en juin, avec des variantes de 55, 65 et 75 pouces et – oui – une version de 85 pouces. Ils fonctionneront sur une nouvelle plate-forme de télévision intelligente Titan OS.

Titan OS arrive également sur la dernière version de la série de téléviseurs LED 144 Hz « The One » de Philips. La dernière version sortira en mai en versions 43, 50, 55 et 65 pouces. Les deux modèles de ces ensembles MiniLED et LED seront dotés du dernier processeur P5 et, encore une fois, d’Ambilight à trois côtés.