OnePlus lance un duo qui déchire, le flagship OnePlus 12 et l’accessible 12R

Il existe de formidables nouveaux produits phares de OnePlus. Et les OnePlus Buds 3 font également leur entrée…

OnePlus a lancé deux nouveaux smartphones haut de gamme pour une sortie mondiale. Le produit phare OnePlus 12 a déjà été annoncé en Chine et vient tout juste d’arriver aux États-Unis, en Europe et en Inde.

Mais le OnePlus 12R est un tout nouveau lancement, conçu pour s’adapter à un prix moins cher que le modèle phare, à 699 euros pour 256 Go, contre 949 euros pour le OnePlus 12 avec le même capacité.

Alors que le OnePlus 12 remporte la gloire phare avec le dernier Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, le 12R n’est pas loin derrière avec Snapdragon 8 Gen 2 et a un prix très modeste pour un téléphone doté de nombreuses caractéristiques phares de l’année dernière. C’est le choix judicieux pour la plupart, mais quand acheter un téléphone haut de gamme était-il raisonnable ?

Bien que le 12R suive le modèle du 11R de l’année dernière, c’est la première fois que OnePlus déploie la série « R » à l’échelle mondiale et semble suggérer de doubler sa stratégie en termes de tentative de reconquérir certaines de ses « spécifications phares ». pour moins de gloire du passé.

OnePlus a également lancé les Buds 3, de véritables écouteurs sans fil. Comme beaucoup de concurrents, ils sont super légers, avec seulement 4,8 g par tête. Cette fois, OnePlus a associé un woofer de 10,4 mm à un tweeter de 6 mm, qui, selon la société, offre une qualité sonore améliorée par rapport aux Buds 2. Et il y a également une suppression du bruit à bord. Ils sont disponibles en couleurs bleu et gris.

Voici la liste complète des prix des nouveaux produits : le OnePlus 12 sera disponible à partir du 6 février, le 12R et les Buds 3 étant disponibles à partir du 13 février.