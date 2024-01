L’option 12 vitesses de Brompton rend ses vélos pliables encore plus flexibles

Les modèles électriques et traditionnels bénéficient d’une nouvelle configuration de moyeu et de dérailleur.

L’ajout de vitesses est un moyen d’aider un vélo traditionnel ou électrique à prendre de la vitesse ou à parcourir de plus grandes distances sans manquer de souffle. C’est un peu plus délicat sur un vélo pliant, mais Brompton a trouvé un moyen. La nouvelle option Brompton à 12 vitesses double le nombre de vitesses par rapport à l’ancienne gamme, en associant un moyeu à 3 vitesses à un dérailleur à 4 vitesses.

Cette combinaison devrait mettre les engins légers et portables de Brompton à égalité avec certains vélos de banlieue et hybrides pleine grandeur en ce qui concerne l’effort nécessaire pour se rendre de la maison au bureau. Les lignes les plus populaires de l’entreprise, notamment la T Line, la P Line, l’Electric P Line et l’Electric C Line, bénéficient toutes d’options à 12 vitesses.

Le dérailleur à 4 vitesses provient du cadre en titane T Line. Il ne pèse que 60 g et est soigneusement placé hors de danger lorsque le vélo est plié, plutôt que porté à l’extérieur. Il est contrôlé par un levier de vitesses sur le guidon gauche, tandis que celui de droite gère le moyeu.

Le plus léger est le T Line Explore à 12 vitesses, qui pèse 8,8 kg. Le P Line Explore 12 vitesses pèse 10,5 kg, soit légèrement plus lourd.

Les modèles électriques commencent par l’Electric C Line Explore à 12 vitesses, un pliable de 17,3 kg. L’Electric P Line Explore 12 vitesses, plus léger, pèse 16,3 kg avec la batterie. Il n’y a pas encore de mot sur les prix pour les autres territoires.

Les modèles C Line Explore, C Line Urban et A Line de Brompton conserveront quant à eux leurs transmissions d’origine.

La nouvelle gamme à 12 vitesses est disponible à la commande dès maintenant, auprès des détaillants agréés et directement via le site Web de Brompton.