Hamilton présente sa nouvelle collection Khaki Aviation Pilot

Cela fait plus d’un siècle que les pilotes font confiance aux montres Hamilton. En 1918 déjà, les montres Hamilton chronométraient le premier vol de la Poste aérienne américaine entre New York et Washington, D.C. Depuis lors, les garde-temps Hamilton sont restés à l’avant-garde de l’aviation de pointe. L’histoire qui lie Hamilton au monde de l’aviation et notre amour de l’aventure se retrouvent dans ces sept nouvelles références de la Collection Khaki Aviation Pilot.

Conçue pour ravir les véritables passionnés d’aviation, elle accompagne parfaitement une veste de pilote en cuir et une paire de lunettes aviateur. Cette collection rappelle l’esprit d’aventure et d’exploration propre à la Khaki. À la fois robuste et fiable, chaque référence de cette collection est animée par le remarquable mouvement automatique H-10 doté d’une réserve de marche de 80 heures et d’un spiral Nivachron.

Pour une lecture rapide à tout moment, quelle que soit la luminosité, les aiguilles des heures et des minutes sont traitées d’un revêtement brillant de fabrication suisse Super-LumiNova Grade X1. La formule Grade X1 est un revêtement dernier cri à la pointe de la performance, reconnue pour sa luminosité durable. De plus, les chiffres sur le cadran sont plus grands afin de permettre meilleure lisibilité en un coup d’œil.

Cette collection inspirée du ciel est aussi conçue pour affronter les aventures du quotidien. Toutes les excursions ne se limitent pas toujours aux sentiers battus, c’est pourquoi chaque référence est étanche à l’eau jusqu’à 10 bar (100 mètres).

La collection Khaki Aviation Pilot (1075 € à 1155 €) comprend quatre références de 36 mm et trois références de 42 mm. Cette collection s’écarte de la norme en matière de montres d’aviateur pour s’inspirer des montres que l’on porte au quotidien. Ces designs plus compacts correspondent aux exigences de précision des pilotes, mais se prêtent aussi bien aux aventures aériennes qu’aux excursions sur la terre ferme.

Pour les références de 36 mm, un bracelet en acier inoxydable intemporel va de pair avec un cadran noir ou bleu nuit qui rappelle le spectacle d’un ciel de nuit dégagé depuis le poste de pilotage. Un bracelet en cuir blanc associé à un cadran blanc argenté évoque des nuages sans fin. Le bracelet en cuir rose, en combinaison avec un cadran bleu nuit et un boîtier à revêtement PVD couleur or rose, reproduit le contraste entre les premières lueurs du jour et la nuit noire.

Les trois références de 42 mm aux proportions harmonieuses incluent une fenêtre jour/date et des aiguilles des heures et des secondes nickelées. Un bracelet en acier inoxydable associé à un cadran d’un bleu profond évoque les possibilités sans fin d’un ciel dégagé. La combinaison intemporelle d’un cuir clair et d’un cadran argenté évoque les premières heures de l’aviation de précision, tandis que l’alliance d’un cuir foncé et d’un cadran vert rend hommage aux racines aventurières de la Khaki.