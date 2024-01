DJI dévoile son nouveau Mic  2 

DJI ne fait pas que des drones et des caméras innovantes. Voici le nouveau DJI Mic 2. Avec le DJI Mic 2, les créateurs peuvent s’attendre à une expérience exceptionnelle, marquée par des fonctions d’enregistrement haut de gamme, des conceptions conviviales et une stabilité exceptionnelle.

La stabilité est l’une des caractéristiques du DJI Mic 2, garantissant des enregistrements audio toujours exceptionnels. Le DJI Mic 2 est équipé de 8 Go de stockage interne par émetteur, offrant jusqu’à 14 heures d’enregistrement audio sans compression en 48 kHz et 24 bits. Ainsi, les créateurs de contenu peuvent enregistrer pendant de longues périodes sans se soucier des contraintes de stockage. Le DJI Mic 2 se distingue par sa capacité d’enregistrement interne 32 bits en virgule flottante de pointe. Cela permet non seulement des enregistrements de haute qualité, mais aussi une adaptation fluide à des environnements sonores complexes, capturant des nuances sonores allant de chuchotements discrets à des niveaux de décibels impressionnants. Ce niveau de flexibilité offre une plus grande fiabilité dans les scénarios de bruits erratiques et plus d’options pour le réglage fin de la post-production.

Le DJI Mic 2 excelle en termes de portée et d’autonomie. Il offre une impressionnante plage de transmission audio optimale allant jusqu’à 250 mètres (820 pieds) dans des environnements ouverts et sans obstacles, sans interférences. Cette plage répond à des scénarios courants tels que la diffusion en direct, l’enregistrement en studio et l’enregistrement en extérieur. En outre, chaque émetteur et récepteur bénéficie d’une durée de fonctionnement remarquable de 6 heures5, qui peut être portée à 18 heures avec le boîtier de recharge, ce qui en fait un outil idéal pour les sessions de création de contenu prolongées.

Le DJI Mic 2 est conçu pour capturer avec brio différentes sonorités. Doté de capacités d’enregistrement omnidirectionnelles et optimisé pour la clarté vocale, il garantit des contenus audio de haute qualité dans tous les scénarios. Que ce soit pour produire des vlogs captivants, mener des entretiens perspicaces ou enregistrer dans divers environnements, le DJI Mic 2 garantit une qualité audio irréprochable.

Le DJI Mic 2 est également doté d’une technologie intelligente de réduction du bruit, véritable révolution pour les créateurs de contenu travaillant dans des zones urbaines animées ou des salles bondées. Cette fonction révolutionnaire réduit efficacement les bruits ambiants, pour des voix claires et des enregistrements audio continus. Quant aux scénarios de vent ou de mouvement rapide, le DJI Mic 2 est doté d’une bonnette anti-vent qui réduit le bruit du vent, pour une capture sonore nette dans les scénarios en extérieur exposés au vent.

Le DJI Mic 2 offre une protection supplémentaire pour l’audio de l’utilisateur grâce à la fonction piste de secours. Elle permet aux créateurs de contenu d’enregistrer une deuxième piste à -6 dB à côté de la piste audio principale, afin de se prémunir contre les pics de niveau audio inattendus. Même dans des environnements auditivement complexes tels que les concerts de rock, le DJI Mic 2 garantit des résultats équilibrés avec une facilité remarquable.

Outre ses avancées techniques, le DJI Mic 2 a été conçu en mettant l’utilisateur au cœur des préoccupations. Son esthétique épurée et intelligente est rehaussée par un boîtier de recharge en métal de première qualité qui, en plus d’être minimaliste, fournit une solution sûre et fiable pour éviter les chutes accidentelles pour une tranquillité d’esprit pendant l’utilisation.

Pour répondre au style et aux préférences des différents utilisateurs, le DJI Mic 2 est disponible en deux couleurs d’émetteur : Shadow Black (noir ombré) et blanc nacré. La couleur Shadow Black ajoute un aspect discret et sophistiqué à la configuration du Mic 2. Quant à la couleur blanc nacré, elle propose une alternative élégante pour toute personne en quête d’une couleur plus claire.

Le DJI Mic 2 simplifie le processus de démarrage. Le système est prêt à l’emploi à tout moment et en tout lieu. Les utilisateurs n’ont qu’à ouvrir le boîtier de recharge pour activer le DJI Mic 2, en appariant automatiquement le récepteur et les émetteurs tout en les rechargeant. En outre, le DJI Mic 2 peut être connecté de manière fluide au DJI Osmo Action 4, au DJI Osmo Pocket 3 et Smartphones via Bluetooth, tout en offrant une compatibilité sans faille avec divers appareils d’enregistrement grâce à l’USB-C, aux adaptateurs Lightning, ainsi qu’à la sortie analogique TRS de 3,5 mm.

Le DJI Mic 2 permet également aux utilisateurs de contrôler l’appareil du bout des doigts, grâce à un écran tactile convivial. Un écran tactile OLED de 1,1 pouce associé à une molette de précision permet un accès rapide aux informations essentielles. Les créateurs de contenu pourront régler facilement le volume, le gain, la luminosité et davantage, pour une configuration audio optimale et fluide.

Dotés d’une fixation magnétique pour une dissimulation rapide, les émetteurs présentent un design à clipser convivial qui facilite le processus de fixation sur les vêtements. Le DJI Mic 2 offre même un enregistrement à double canal, permettant aux créateurs de contenu de capturer de l’audio depuis deux sources simultanément, pour un enregistrement multi-source simplifié et une efficacité accrue en post-production.

Pour élargir les horizons créatifs de l’utilisateur, DJI propose des accessoires pratiques tels que le micro-cravate DJI et le boîtier de recharge DJI Mic 2.

Le DJI Mic 2 (2 TX + 1 RX + boîtier de recharge) est vendu au prix de 349 €, et comprend un récepteur DJI Mic 2, deux émetteurs DJI Mic 2 (Shadow Black), un boîtier de recharge DJI Mic 2, un câble audio pour caméra DJI Mic 2 (TRS 3,5 mm), un adaptateur pour téléphone portable DJI Mic 2 (Type-C), un adaptateur pour téléphone portable DJI Mic 2 (Lightning), deux bonnettes anti-vent DJI Mic 2, deux aimants de clip DJI Mic 2, un câble de recharge USB-C DJI Mic et un sac de transport DJI Mic 2.

Le DJI Mic 2 (1 TX + 1 RX) est vendu au prix de 219 € et comprend un récepteur DJI Mic 2, un émetteur DJI Mic 2 (Shadow Black), un câble audio pour caméra DJI Mic 2 (TRS 3,5 mm), un adaptateur pour téléphone portable DJI Mic 2 (Type-C), un adaptateur pour téléphone portable DJI Mic 2 (Lightning), une bonnette anti-vent DJI Mic 2, un aimant de clip DJI Mic 2, un câble de recharge du séparateur DJI Mic, et une pochette de transport DJI Mic 2. L’émetteur DJI Mic 2 (Shadow Black) et l’émetteur DJI Mic 2 (blanc nacré) peuvent également être achetés séparément au prix de 99 € chacun. Le micro-cravate DJI est vendu au prix de 39 € et le boîtier de recharge DJI Mic 2 au prix de 69 €.