Le Samsung Galaxy Ring est-il une révolution ?

Si les appareils portables deviennent plus petits que le Galaxy Ring, ce seront des atomes que vous collerez sur une paupière.

Le smartphone moyen fait désormais la taille d’une planche de surf. Cela demande une attention 24h/24 et 7j/7. Les gens réclament donc des appareils intelligents moins intrusifs et plus petits. Les lunettes sont peut-être l’avenir, mais pour l’instant, les montres intelligentes sont là où elles en sont. Samsung n’est pas d’accord, à en juger par son annonce sur le Samsung Galaxy Ring.

Eh bien, en termes d’annonce. Samsung n’a vraiment rien révélé. Bien sûr, les contributeurs du site de gadgets écrasaient frénétiquement des explications à bout de souffle, tandis que les éditeurs aboyaient « SEO ! » dans leurs oreilles. Mais on peut tous les résumer par ce qui a été dit lors de Samsung Unpacked : Samsung fabrique une bague portable à associer à ses fonctionnalités de santé, et elle sortira plus tard cette année. Fin.

Il convient également de garder à l’esprit que les bagues intelligentes ne sont pas nouvelles. Si vous avez entendu des cris pendant les heures de parution de ces articles sur Internet, vous habitez probablement à proximité de l’équipe de relations publiques d’Oura, Circular, Ultrahuman. Mais, comme toujours, les gens sont plus attentifs aux mouvements des géants. Bon, si vous voulez en savoir plus sur les anneaux connectés, vous pouvez déjà aller voir le Ice Ring de chez Ice Watch : il a notamment l’avantage d’être déjà sorti.

Cependant, je ne suis pas sûr de vouloir un Samsung Galaxy Ring. Oui, ce serait bien d’avoir un portable axé sur la santé et qui ne pèse presque rien. Bien sûr, ce serait pratique de ne pas avoir à recharger l’appareil tous les jours (touxApple Watchtoux). Et je peux voir la valeur d’un kit dépourvu d’écran distrayant. Espérons qu’il n’y aura pas non plus de haut-parleur. Ni un système de projection sournois avec Tetris préinstallé. Ce serait mauvais.

Mais les bagues intelligentes sont plus épaisses que les bagues normales, de la même manière que les montres intelligentes sont plus volumineuses que les montres traditionnelles. Et en tant que personne qui ne porte pas beaucoup de bijoux, je ne suis pas convaincue d’accepter qu’une bague géante domine mes chiffres, sous le regard désapprobateur de mon alliance (et de ma femme).

Attention, on n’aurait jamais pensé porter une Apple Watch, et pourtant, nous en avons une quotidiennement attachée au poignet.