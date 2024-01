Une nouvelle collection. Swatch Power of nature

Swatch capture le pouvoir de la nature dans une nouvelle collection de montres pour les férus d’activités en plein air prêts à l’aventure.



Chaque paysage naturel – cascades, forêts, déserts et glaciers de montagne – prend forme avec le temps et représente la connexion entre le passé et le présent. Rien d’autre n’a le même pouvoir de capturer notre attention et d’arrêter le temps.



Ces montres possèdent des détails innovants dans leur design que ce soit sur leur cadran ou leur bracelet. Elles combinent praticité et beauté pour élever notre style sans effort.



Fabrication suisse, résistance à l’eau, durabilité, confort et fonctionnalités sont infusés dans chaque modèle de la collection Swatch POWER OF NATURE (à partir de 215 €) pour une expérience au poignet qui soit agréable et fun.



Quatre premiers modèles IRONY sortent aujourd’hui dans tous les Swatch stores de France ainsi que sur l’eshop. Quatre autres modèles BIOCERAMIC sortiront en Mars prochain.