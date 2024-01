Une collection 100% Indigo signée Timberland et C.F. Stead

Créée au sein d’un héritage de savoir-faire unique, cette collection inédite réinterprète les styles les plus iconiques de Timberland dans un daim indigo audacieux ou unique.

Timberland lance une collaboration inédite avec un acteur du cuir légendaire, la tannerie CF Stead, connue pour sa production de cuir et daim de haute qualité depuis la fin du XIXe siècle. La collection nommée Indigo Suede Icons revisite les trois modèles les plus emblématiques de la marque : la Timberland Premium 6-Inch Boot, l’Euro Hiker et la chaussure bateau à trois œillets.

Conçues avec le même cuir premium Timberland, la protection imperméable et la semelle phare à crampons couleur miel qui ont bâti leur réputation, les trois icônes sont refaçonnées pour un luxe fonctionnel avec le daim C.F. Stead dans une toute nouvelle teinte indigo. L’engagement de C.F. Stead envers les matières premières de qualité, les techniques de production traditionnelles et les teintures à l’aniline permettent le daim de vieillir avec élégance, chaque égratignure ou éraflure créée un look unique. Associée à l’héritage de Timberland de la Nouvelle-Angleterre, cette collection au style affirmé offre performance et durabilité à toute épreuve.



Timberland C.F. Stead Indigo Suede 6-Inch Boot pour femme, 245 € chaussure bateau à trois œillets cousue main Timberland C.F. Stead Indigo Suede pour homme, 210 € et Chaussure bateau Timberland C.F. Stead Indigo Suede Stone Street pour femme, 210 €