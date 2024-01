Plus de 40 récompenses pour le plus grand téléviseur QD-Mini LED au monde

Le téléviseur 115 pouces de TCL, le plus grand téléviseur QD-Mini LED au monde, a reçu le “Prix d’or de la technologie d’affichage innovante de l’année” de GTB pour l’innovation qu’il représente en matière de technologie d’affichage. La dernière tablette TCL NXTPAPER 14 Pro et les lunettes de réalité augmentée RayNeo X2 Lite, ont également remporté respectivement le “Prix de l’innovation en technologie d’affichage pour la protection des yeux” et le “Prix de l’innovation des lunettes AR de l’année”.

De plus, TCL a été listé par GTB dans les catégories “Top 10 Monde des marques d’électronique grand public 2023-2024”, “Top 10 Monde des marques de téléviseurs 2023-2024” et “Top 50 Monde des marques d’électronique grand public 2023-2024”.

En plus des récompenses de GTB, le smartphone TCL 40 NXTPAPER a reçu un CES 2024 Innovation Award dans la catégorie “Mobile Devices, Accessories & Apps” (Appareils mobiles, accessoires et applications). En tant que premier smartphone au monde optimisé pour les yeux humains, le TCL 40 NXTPAPER est salué pour offrir une expérience visuelle unique, reproduisant le confort de la lecture sur papier, sur les smartphones.



De plus, de nombreuses technologies innovantes et produits intelligents de TCL, révélés lors du CES 2024 dans différentes catégories, ont été récompensés par des prix “Best of CES 2024” décernés par des médias internationaux. Au total, TCL a reçu par plus de 34 distinctions provenant de médias technologiques de renom, tels que Digital Trends, Android Authority, et bien d’autres.

Revendiquant une excellente qualité et des technologies de pointe dans ses gammes de produits, TCL a également été reconnue par diverses organisations de renom. Les séries de téléviseurs pionnières X955 et C755 ont été les premières au monde à être certifiées par TÜV Rheinland pour leur expérience visuelle ultraréaliste.

La série de moniteurs professionnels 27R83U/34R83Q a reçu la reconnaissance Pantone Validated au CES 2024, basée sur le Pantone Matching System (PMS), la seule validation avec des tests de couleur réels sur plus de 2 000 couleurs.