Essai – Mercedes-Benz GLC 220d : la vérité est ailleurs 

Les SUV n’ont pas trop le vent en poupe en ce moment (la Mairie de Paris, jamais en retard d’un combat à la con, est même en train d’organiser une votation pour les interdire) et le Diesel n’est pas beaucoup plus en odeur de sainteté. Pourtant, ce Mercedes GLC 220d se révèle être une auto assez extraordinaire, par une efficience difficile à battre. On vous explique pourquoi… Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Le Diesel et Mercedes, c’est une longue histoire : la firme à l’étoile fut tout simplement la première marque à proposer une telle motorisation, sur la 260d de 1939 – même si c’est en 1953 que la 180d a véritablement popularisé le concept. A l’heure ou le Diesel est pratiquement banni de certaines métropoles (dont Paris), Mercedes continue d’y croire (à raison : les versions dépolluées reçoivent l’équivalent de notre Crit’Air 1 dans les villes allemandes et elles ont le droit d’y circuler) et en propose encore dans l’un de ses modèles phare, le GLC, qui n’est autre que son modèle le plus vendu, avec un GLC écoulé à plus de 2,6 millions d’exemplaires, ça force le respect. C’est également le SUV premium le plus vendu au monde. Forcément, quand Mercedes le renouvelle, ça se fait avec beaucoup d’attention. Nous en avons pris le volant pour un long parcours et ce fut une nouvelle révélation.

Mercedes-Benz GLC SUV; Exterieur: AVANTGARDE, graphitgrau metallic; Interieur: AVANTGARDE, Leder Nappa sienabraun // Mercedes-Benz GLC SUV; exterior: AVANTGARDE, graphite grey metallic; interior: AVANTGARDE, nappa leather sienna brown

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

C’est une gentille évolution esthétique qui caractérise le nouveau modèle, avec notamment des feux étirés et une signature à LEDs revisitée. On va être assez affirmatif sur le fait que cette nouvelle identité visuelle lui convient à merveille, avec une ligne globale plus effilée, à l’avant comme à l’arrière, et on va dire que ça lui va bien, d’autant que la silhouette s’allonge de 60 mm (à 4,72 m, bel engin !) et s’abaisse de 4 mm par rapport à la génération précédente. L’intérieur n’est pas en reste avec une ergonomie entièrement revue, qui va de pair avec une belle grande dalle d’info-divertissement (12,3 pouces, comme sur la Classe C équivalente) et toutes les Mercedes de dernière génération, qui épatent par leur commande vocale faisant référence sur le marché. Hey, Mercedes !

Et sous le capot ?

Justement, c’est là que ça se passe. Et on vous propose de prendre un petit tranquillisant avant de vous jeter dans le configurateur : celui-ci ne propose moult motorisations, en 4 comme en 6 cylindres, en essence comme en Diesel. Et même ce qui paraît être une « entrée de gamme », à savoir notre 220d, dispose déjà d’un soutien électrique en 48V, avec un petit moteur électrique (23 ch, 200 Nm), qui vient soutenir le bloc de de 197 ch et 440 Nm. Question efficience, c’est imbattable, puisque nos relevés, à l’issue d’un long essai, font état de valeurs incroyablement faibles… C’est ça, la vraie écologie.

Mercedes-Benz GLC SUV; Exterieur: AVANTGARDE, graphitgrau metallic; Interieur: AVANTGARDE, Leder Nappa sienabraun // Mercedes-Benz GLC SUV; exterior: AVANTGARDE, graphite grey metallic; interior: AVANTGARDE, nappa leather sienna brown

Et au volant, ça donne quoi ?

Plein de bonnes choses. Au départ, on se dit que presque 200 ch, Diesel, pour presque 2 tonnes : bof. Sauf que le couple du moteur, disponible tout de suite, le châssis bien calibré, avec les roues arrières directrices et les suspensions pilotées, la consommation mesurée et le réservoir de 62 litres qui permet quasiment 1000 kilomètres d’autonomie, le confort irréprochable, l’info-divertissement au poil, tout cela fait de ce GLC 220d une excellente routière avec laquelle avaler de grandes distances n’est qu’une simple formalité. Paris-Marseille, dans la journée, sans souffrir et sans stresser d’une -ou deux ou trois – improbables recharges électriques, c’est possible, tranquille. On émettra un petit bémol sur les commandes tactiles et haptiques du volant…

Mercedes-Benz GLC SUV; Exterieur: AVANTGARDE, graphitgrau metallic; Interieur: AVANTGARDE, Leder Nappa sienabraun // Mercedes-Benz GLC SUV; exterior: AVANTGARDE, graphite grey metallic; interior: AVANTGARDE, nappa leather sienna brown

Son point fort ?

Spacieux, confortable, généreux et efficient, le GLC 220d fait partie des autos que l’on a envie de conseiller pour la « vraie vie », et celle de « la famille ». Avec lui, le quotidien se trouve sublimé.

Les chiffres clé

Moteur : 4 cylindres en ligne, turbo Diesel + moteur électrique

Cylindrée : 1993 cm3

Puissance : 197 ch

Couple : 440 Nm

Boîte de vitesse : automatique, 9 rapports

Poids : 2020 kilos

Vitesse maxi : 219 km/h

0 à 100 km/h : 8 secondes

Conso officielle / de l’essai : 5,2 l/100 / 6,5/100

Prix : gamme Mercedes-Benz GLC à partir de 63500 €

Mercedes-Benz GLC SUV; Exterieur: AVANTGARDE, graphitgrau metallic; Interieur: AVANTGARDE, Leder Nappa sienabraun // Mercedes-Benz GLC SUV; exterior: AVANTGARDE, graphite grey metallic; interior: AVANTGARDE, nappa leather sienna brown

Le verdict de Stuff

Une vraie dépollution de Diesel et à peine plus de 6 l/100 dans la vraie vie, voire un peu moins en mode balade sur le réseau secondaire : qui dit mieux pour un SUV de 2 tonnes ? D’autant que question techno, entre les roues arrière directrices, la suspension pilotée, les feux à LEDs modernes, ce GLC assure dans tous les domaines…