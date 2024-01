Essai – BMW 750e xDrive, la limousine universelle

Les trois marques allemandes se disputent tous les segments de marché y compris celui de la meilleure limousine. La dernière Série 7 de BMW a pas mal d’arguments à faire peser dans la balance, notamment dans cette version 750e à la motorisation hybride rechargeable, impossible à prendre en défaut ! Un tel niveau de raffinement, cela se savoure sans compter…

C’est quoi ?

La plus grosse des BMW a toujours eu une forte identité visuelle. Des 3.0 CS aux générations dessinées par Paul Bracq, elle a toujours été une référence sachant marier très subtilement un confort de première classe et un plaisir de conduite qu’avait souvent oublié sa concurrente à l’étoile. Cette nouvelle génération, la 7ème de la lignée, n’a pas d’autres objectifs, à part de pousser tous les curseurs encore plus loin. Par rapport à ses rivales de chez Audi et Mercedes, elle va plus loin en proposant sous la même sculpturale carrosserie des motorisations Diesel, essence, hybride rechargeable et 100 % électrique avec la i7 dont nous vous avons déjà parlé dans ces nobles colonnes. Mais pour cet essai, place à la 750e, une hybride rechargeable à l’incroyable polyvalence.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Sur la calandre, large, massive et rétro-éclairée de nuit, il y a débat : si cela interpelle chez nous, cela plaît aux USA (qui représentent 20 % du marché de cette noble auto) et en Chine (qui en prend 45 %), donc en fait, y’a pas débat. En tous cas, l’identité visuelle est forte, à la différence d’une Audi A8 que l’on prend souvent pour une A6. Sinon, cette très imposante limousine de 5,39 m de long (cela correspond à la version longue de l’ancienne génération. – pas de version « courte » ici, au programme !) offre évidemment un espace généreux à bord ainsi que de nombreux raffinements sur lesquels nous reviendront ci-dessous. On note par ailleurs que malgré son allure statutaire, BMW n’a pas hésité à lui offrir un aspect un peu dark, avec des niveaux de finition, genre peinture gris mat et calandre noire : ça, c’est punk comme on l’aime, pour une limousine !

Et sous le capot ?

Cette 750e propose un peu le meilleur des deux mondes avec la conjonction d’un noble 6 cylindres en ligne turbo (ça, c’est la signature acoustique et technique de BMW), développant 313 ch, accouplé avec un moteur électrique de 197 chevaux. Le tout donne 489 chevaux et 700 Nm de couple, et franchement, ça déménage, à la fois en douceur mais aussi en férocité à la demande. 250 km/h en pointe, le 0 à 100 km/h couvert en 4,9 secondes, mais aussi 80 kilomètres annoncés en mode zéro émission, grâce à des batteries de 22,1 kW/h de capacité, qui se rechargent en 3 heures. En gros : vous avez une grande et noble autoroutière, ainsi qu’une auto 100 % électrique en ville et ailleurs. Que demander de plus ? Tout simplement la M760e xDrive : ici, le moteur électrique, toujours de 197 ch, est associé à une unité thermique de 381 ch, pour un résultat global de 571 ch. Du coup, le 0 à 100 descend à 4,3 secondes. Du grand art !

Et au volant, ça donne quoi ?

C’est absolument fascinant ! On est déjà bluffé par l’accès à bord, les portes à ouverture automatique, puis par le sentiment de bien-être une fois que l’on s’installe à l’intérieur. Entre les sièges (ventilés, chauffants, massants…) juste parfaits, la position de conduite idéale (une constante chez BMW), c’est déjà palace ! Et admirons le niveau de finition, les molettes en cristal, le bandeau lumineux du même matériau qui souligne la planche de bord, la sono juste parfaite ! Ce sentiment délicieux se vit aussi à l’arrière, plus intensément, même, si l’on a pris l’option « cinéma » ! Car, oui, la Série 7 innove sérieusement avec la présence d’un écran de 80 cm de diagonale, logé dans le ciel de toit, et qui se déplie et qui offre une définition 8K ! C’est parfait pour se regarder une petite série le temps d’une pause, tout en se faisant masser, car ça marche bien évidemment aussi à l’arrière, et le tout se commande par des écrans tactile façon iPhone, situés près des accoudoirs extérieurs, à l’arrière ! Côté dynamique, la Série 7 épate : déjà, malgré ses dimensions impressionnantes, on a bien le gabarit dans l’œil et l’auto se manie du bout des doigts, on remercie pour cela les roues arrière directrices. Comme toujours, s’agissant d’un engin hybride, c’est bien évidemment la douceur et le silence qui s’apprécient au premier abord : malgré un essai hivernal, généralement peu favorable aux motorisations électriques, nous avons pu faire 87 km rien que sur les batteries, dans un silence parfait et une sérénité absolue. Cette sérénité ne nous quitte pas vraiment quand le six cylindres en ligne entre en action : d’abord parce qu’il est quasiment inaudible à bas régime et que sa force est déjà impressionnante. Quand on le sollicite vraiment, un noble feulement entre dans l’habitacle, sans agressivité aucune, et le niveau de puissance permet de rétrécir l’horizon, le tout dans un sentiment de survoler la route dans un cocon précieux. C’est cela, le véritable esprit des limousines !

Son point fort ?

Soignée dans ses moindres détails avec un niveau de finition et de bien-être impressionnant (rien que par l’éclairage d’ambiance intérieur, la qualité des cuirs, la souplesse de l’amortissement), la Série 7 vous transporte en silence et domine la route par des reprises éclair, sans aucun effort apparent. A bord, vous êtes dans une ambiance première classe, raffinée à l’extrême. La route se vit autrement, assurément !

Le verdict de Stuff

Si la démonstration est éclatante, elle s’éclaire (comme la calandre) en apprenant que sous cette Série 7 se cache la base technique de la dernière Rolls Royce Spectre. Faut-il en dire plus ? En tous cas, cette 750e n’est pas, sans conteste, l’une des autos de grande classe les plus efficientes. C’est aussi la plus attachante.

Les chiffres clé

Moteur : 6 cylindres en ligne, turbo + moteur électrique Puissance : 489 ch Couple : 700 Nm Boîte de vitesse : automatique, 8 rapports Poids : 2715 kilos Vitesse maxi : 250 km/h 0 à 100 km/h : 4,9 secondes Conso officielle / de l’essai : 1,4 l /100 / 9,7 l/100 Prix : BMW Série 7 à partir de 121 150 €, version d’essai 750e à partir de 133 330 €