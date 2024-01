Fendi et Devialet s’associent pour créer une enceinte portable design

Cette enceinte Devialet Fendi est une sphère sonique explosive qui peut émettre jusqu’à 95 décibels de musique.

Vous pouvez d’ores et déjà cocher la collaboration entre une marque de mode et d’une société de conférenciers sur votre carte de bingo 2024. Devialet et Fendi se sont associés pour créer cette enceinte portable design recouverte de F. Il s’agit d’une refonte de la première enceinte portable de Devialet – la Mania. Elle a été présenté dans le cadre de la gamme Automne-Hiver 2024/2025 de Fendi, la marque de mode se lançant ainsi dans la tech.

Cette Devialet Mania contient six drivers distincts et promet une lecture stéréo de qualité Hi-Fi. Vous trouverez des woofers jumeaux, disposés dans un agencement push-pull, qui offrent un mouvement de 4 mm au haut-parleur. Le combo a une gamme de fréquences impressionnante de 30 Hz à 20 000 Hz, et à pleine puissance, il émettra 95 décibels – ou presque assez pour noyer un train de métro. Et c’est avant de l’ajouter à un système Devialet existant pour du multi-pièces.

Grâce à cette refonte Fendi, le boîtier est désormais en marron et tabac avec de l’or ou du gris et du noir. Il intègre le Bluetooth pour plus de commodité, ainsi que Wi-Fi, AirPlay 2 et Spotify Connect. Grâce à l’application compagnon, vous pouvez choisir parmi plusieurs égaliseurs et ajouter la prise en charge d’Alexa. La poignée intégrée et la résistance à l’eau IPX4 lui permettent de faire la fête à l’extérieur, tandis que la batterie intégrée devrait durer jusqu’à dix heures de lecture par charge. La Mania peut se recharger directement via USB-C ou via l’unité de base incluse, via des broches conductrices pratiques.

Elle utilise également un étalonnage intelligent de la pièce, avec quatre microphones individuels pour mesurer les surfaces réfléchissantes et ajuster la sortie de ses quatre haut-parleurs large bande pour garantir qu’ils fournissent toujours une stéréo. Ils fonctionnent qu’ils soient placés au centre d’une pièce, dans un coin ou contre un mur. Sur le haut-parleur, il y a un bouton qui vous permet de couper les micros. Il existe également un capteur G pour détecter lorsque le haut-parleur a été soulevé et déplacé, afin qu’il puisse se recalibrer à la volée.

Alors, combien vous coûtera une enceinte portable design ? Nous n’en sommes pas sûrs… pour le moment. Cette collaboration entre Devialet et Fendi est encore très secrète pour le moment. Elle devrait sortir cet été, alors à suivre !