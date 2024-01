Le Redmi Note 13 Pro+ dispose d’un appareil photo de 200 MP et atteint 100 % de charge en seulement 19 minutes

Xiaomi lance officiellement la série Redmi Note 13, Redmi Buds 5 et Redmi Watch 4…

Xiaomi a lancé la série Redmi Note 13, dont la star est le produit phare Note 13 Pro+. Il dispose, avec son frère Note 13 Pro, d’un appareil photo principal de 200 MP avec OIS, ainsi que d’un zoom sans perte 2x/4x et d’un grand capteur 1/1,4″, qui promet de fournir des photos nettes dans diverses conditions (vous pouvez en savoir plus dans notre revue complète ici).

Nous sommes également particulièrement enthousiasmés par ses capacités HyperCharge fulgurantes de 120 W, qui permettent à sa généreuse batterie de 5 000 mAh d’atteindre 100 % en seulement 19 minutes. C’est nettement plus rapide que les produits phares d’Apple, Google et Samsung, et constituera un argument de vente majeur pour les utilisateurs expérimentés qui ne veulent jamais s’inquiéter de se promener avec une batterie épuisée.

D’autres spécifications savoureuses incluent un écran AMOLED 1,5K 120 Hz de 6,67 pouces, ainsi qu’un processeur MediaTek Dimensity 7200-Ultra et jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il sera disponible en Midnight Black, Moonlight White et Aurora Purple.

Les autres combinés annoncés dans la série Note 13 incluent le Note 13 Pro (également disponible dans une variante 5G), ainsi que le Note 13 standard qui a un processus moins costaud, une charge plus lente et un appareil photo principal de 108 MP. Le Note 13 Pro vous coûtera 279 £ (son prix moins cher est dû à une charge plus lente et à un processeur moins puissant que la variante Pro+), tandis que le Note 13 non-Pro a un prix conseillé raisonnable de 199 £. Tous les combinés seront commercialisés au Royaume-Uni le 1er février et pourront être achetés sur Amazon, Currys, Argos et Very.

Ailleurs, Xiaomi a également lancé la Redmi Watch 4, qui sera dotée d’un design semblable à celui d’une Apple Watch et d’un écran AMOLED de 1,97 pouces, ainsi que d’un cadre en alliage d’aluminium et d’une couronne rotative en acier inoxydable. Il promet également d’améliorer la surveillance de la fréquence cardiaque et de l’oxygène dans le sang, ainsi que les compétences habituelles de suivi de la condition physique auxquelles vous vous attendez. Il sera disponible le 18 janvier en Silver Grey et Obsidian Black avec des bracelets assortis. Les premiers acheteurs bénéficieront également d’une remise pour inscription anticipée.

Enfin, les écouteurs sans fil Redmi Buds 5 Pro seront également mis en vente le 18 janvier, dans les finitions Midnight Black, Moonlight White et Aurora Purple. Il propose trois modes ANC, avec jusqu’à 10 heures d’écoute continue, qui sont portées à 38 heures lorsqu’il est associé à son étui de chargement.

T