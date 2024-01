CES 2024 : Les casques et écouteurs d’Urbanista se rechargent toujours tous seuls

L’enceinte solaire Urbanista Malibu était notre gadget préféré de 2023. Cette enceinte avec auto-charge ne sera jamais à court de jus, car elle est alimentée par la lumière solaire intérieure et extérieure. Cela faisait suite à la sortie des écouteurs Urbanista Los Angeles et des écouteurs Urbanista Phoenix en 2021 et 2022 respectivement.

Ces écouteurs et écouteurs profitent de la technologie solaire Exeger Powerfoyle. Powerfoyle, un matériau unique qui convertit la lumière intérieure et extérieure en énergie. Fonctionnant avec la même technologie verte, les écouteurs Urbanista Los Angeles et Phoenix offrent un son de qualité avec un entretien minimal. Vous avez oublié de les brancher pendant la nuit ? Aucun problème. Vos déplacements matinaux sont sauvegardés, car vous écoutez et chargez en déplacement. Imaginez alors notre enthousiasme lorsqu’au CES 2024, Urbanista et Exeger ont dévoilé les modèles de deuxième génération des deux modèles.

Ces casques et écouteurs améliorés offrent de véritables capacités sans fil et le même matériel d’auto-chargement qu’auparavant. Les améliorations concernent les composants internes, qui ont été rendus plus économes en énergie, ainsi que la suppression adaptative du bruit et une conception plus élégante.

Vous n’aurez pas besoin de débourser plus pour la mise à niveau. En fait, les deux modèles coûtent moins cher que leurs homologues de première génération. À sa sortie, l’Urbanista Los Angeles coûtera 179 €, et le Phoenix de deuxième génération coûtera 129 €. C’est une baisse par rapport aux 199 $ pour les écouteurs Los Angeles d’origine et aux 149 $ pour le Pheonix.

Urbanista affirme que les nouveaux écouteurs Los Angeles améliorés auront une durée de lecture totale de 60 heures, mais offriront effectivement une durée de lecture pratiquement infinie. En ce qui concerne l’Urbanista Pheonix, les écouteurs offrent huit heures de lecture ininterrompue avec une seule charge. Lorsqu’il est associé au boîtier de chargement, cette autonomie passe à 40 heures.

Les Urbanista Los Angeles et Phoenix seront disponibles en Midnight Black, ainsi que dans des couleurs supplémentaires qui seront annoncées ultérieurement. Ils seront disponibles sur urbanista.com et chez les détaillants mondiaux en 2024.