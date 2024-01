Automobili Lamborghini et Tod’s présentent la première collection de chaussures née du partenariat des deux marques.

La vision et la passion, ainsi qu’un engagement incessant en faveur de la recherche technologique et de l’innovation, sont des qualités fondamentales partagées par les deux, définissant de nouvelles limites du style italien avec ce partenariat. La plus haute expression de la tradition italienne de conception et de fabrication, l’attention aux détails et la recherche continue sont les valeurs fondatrices de Tod’s et Automobili Lamborghini, qui, avec cette collaboration, exportent l’excellence du savoir-faire italien dans le monde.

Le projet commence par le lancement d’une collection de chaussures pour hommes et femmes comprenant deux modèles : l’emblématique Tod’s Gommino et des baskets produites dans des couleurs inspirées des deux marques.

Le Gommino a une nouvelle ligne qui fait écho à la livrée des super voitures de sport de Lamborghini, la bande tubulaire augmentant l’attrait aérodynamique, créant du mouvement et de l’élégance. Sur les semelles, les « galets » caractéristiques prennent la couleur du talon ou de la tige. Les cuirs utilisés proviennent des meilleures tanneries du monde et le processus de production nécessite un haut niveau de savoir-faire, la coupe et la couture du cuir étant réalisées à la main.

Le Pitti Uomo de Florence a été choisi pour le lancement de la collection, car c’est un événement mode considéré comme un « incontournable » du style masculin. Les stars absolues de l’installation proposée sur place sont la collection, présentée dans toutes ses variantes, et deux Lamborghini Revuelto, soulignant la synergie entre les deux mondes. Une partie de la production artisanale de Tod’s sera également transférée à la Stazione Leopolda, où le savoir-faire de la couture et de l’assemblage du Gommino sera exposé.

La collection est la première étape d’un projet qui comprendra également des collections de maroquinerie et de vêtements. Tod’s pour Automobili Lamborghini sera disponible à l’achat à partir du 10 janvier 2024 sur : www.automobililamborghini.tods.com