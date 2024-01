On a testé… le DJI Osmo Pocket 3 

Pourquoi l’Osmo Pocket 3 existe-t-il ? En termes simples, parce que les smartphones sont difficiles à utiliser pour vloger. Les deux premiers systèmes de cardan Osmo Stick étaient beaucoup plus confortables pour documenter votre vie, mais ils n’étaient pas parfaits non plus. Avec des capteurs de caméra comparables à ceux des smartphones de milieu de gamme, la qualité vidéo en prendrait un coup si vous en utilisiez un au lieu du combiné phare qui se cache dans votre poche.

L’Osmo Pocket 3 bouleverse les choses d’une manière cruciale : il dispose d’un énorme capteur de 1 pouce, généralement réservé à l’élite des smartphones et sera bien mieux adapté aux tournages en basse lumière. Pensez à l’Oppo Find X6, au Vivo X90 Pro et au Xiaomi 13 Ultra par exemple – cela fait du dernier cardan de DJI un système d’imagerie mobile performant. Et c’est avant de prendre en compte le nouvel écran pivotant astucieux pour un enregistrement confortable en portrait et en paysage, la technologie de suivi de sujet très intelligente de DJI ou le puissant ensemble combo créateur qui ajoute l’enregistrement audio sans fil aux débats.

Design et finition : pivotez et balancez

Avec une grosse poignée, un écran au milieu et une caméra montée sur un cardan à trois axes en haut, l’Osmo Pocket 3 suit la formule habituelle du stick de vlogging. Sa section médiane comporte quelques microphones disséminés pour l’enregistrement audio stéréo, et cet écran central pivote pour le tournage en paysage. Vous trouverez dessous un joystick et un bouton d’enregistrement. L’emplacement pour carte microSD sur le côté et le port USB-C à la base permettent une configuration familière mais complète, avec quelques mises à niveau intéressantes par rapport à l’Osmo Pocket 2.

Malgré les pièces mobiles, l’Osmo Pocket 3 semble solide. Lorsque vous tournez l’écran, il se met en place lorsque la tête du cardan se réveille et se remet en place lorsqu’il est éteint afin que l’objectif soit hors de danger.

La boîte contient également une coque de protection, un cordon et un adaptateur fileté 1/4″. Le Creator Combo ajoute ensuite un micro sans fil, une poignée de batterie étendue, un objectif magnétique ultra-large, un sac de transport et un mini trépied. Pesant 179 g, l’Osmo Pocket 3 n’est que légèrement plus lourd qu’un iPhone 15. Son écran est un grand écran tactile de 2 pouces. avec une résolution de 314×556. Avec une luminosité maximale respectable de 700 nits, il est également facile de voir à l’extérieur, sauf dans les conditions les plus lumineuses.

Photo : digne d’un smartphone

Le capteur de caméra CMOS 1 pouce de l’Osmo Pocket 3 est plus grand que celui que vous trouverez sur la plupart des smartphones, ce qui lui confère un net avantage pour la capture vidéo. Il est davantage orienté vers le tournage horizontal, étant capable de filmer en résolution 4K à 120 ims en paysage 16:9, ou en résolution 3K en portrait 9:16. Pour la polyvalence du style GoPro Hero11, vous pouvez même opter pour une capture carrée pour un recadrage après la prise de vue dans l’une ou l’autre orientation.

La distance focale équivalente à 20 mm est un angle de vue approprié pour le vlogging, et la caméra peut faire la mise au point à 20 cm d’un objet, ce qui la rend suffisamment polyvalente pour les vidéos de produits. Un objectif ultra-large à clipser étend ensuite sa vue jusqu’à une distance focale de 15 mm pour des photos de groupe ou une capture plus dynamique de scènes et d’espaces intérieurs. La large ouverture f/2.0 permet aux sujets rapprochés de profiter d’une profondeur de champ attrayante qui surpasse la plupart des smartphones phares.

Pour les utilisateurs plus avancés, le Pocket 3 enregistre également des séquences D-Log 10 bits (le mode journal de DJI), ce qui le rend bien adapté aux monteurs vidéo.

Qualité d’image et de son : rien à redire

Stables, peu bruyantes et relativement nettes, les images du Pocket 3 impressionnent par rapport aux caméras d’action dotées de capteurs plus petits. Il n’a aucun mal à battre les meilleurs smartphones une fois les lumières éteintes.

La stabilisation reste ici le principal attrait. Sans micro-instabilité (commune avec la stabilisation électronique de type smartphone) ni tremblement de main pour compenser, les images stabilisées mécaniquement du DJI résistent incroyablement bien. C’est particulièrement vrai lors des prises de vue au ralenti, où même les petits mouvements sont amplifiés.

Le grand capteur capture une plage dynamique incroyablement large. Bien que les sujets rétroéclairés restent un défi, l’exposition des visages est bonne et l’écrêtage des hautes lumières est moins prononcé que sur les autres caméras d’action que j’ai testées. À l’autre extrémité, le bruit des ombres est bien géré, le Pocket 3 produisant des images perceptibles dans des scènes nocturnes mal éclairées. Photographiez avec D-Log et vous pouvez tout régler pour créer des résultats atmosphériques merveilleux, à faible bruit et à faible exposition.

L’autofocus est excellent lorsque les arrière-plans ne sont pas trop chargés. S’il y a beaucoup de texture derrière votre sujet, l’appareil photo peut être confus et, avec son système de mise au point vif, la mise au point saute parfois brusquement. Cependant, lorsqu’il fonctionne, le système AF du Pocket 3 fait un excellent travail pour les vidéos de produits, idéal pour les objets comme les petits gadgets ou les produits alimentaires.

Côté qualité sonore, les micros intégrés à l’Osmo Pocket 3 font un excellent travail, captant notamment très bien les voix. Vous n’aurez pas à vous soucier de l’audio externe pour le vlogging portable : la qualité sonore est tout simplement bonne. Le Creator Combo et le micro sans fil sont cependant indispensables pour toute prise de vue à distance.

Les clichés fixes 16:9 sont enregistrés à un modeste panorama de 9,4 MP, ou 16 MP presque carrés. C’est étrange qu’il n’y ait pas d’option pour les clichés au format 4:3 à 12MP. La photographie informatique de DJI ne peut pas rivaliser avec les smartphones haut de gamme, avec des artefacts visibles dans des ombres plus sombres, mais elle devance n’importe quel combiné de milieu de gamme.

Intelligence et autonomie : cinq en un

L’Osmo Pocket 3 est vraiment multifonctionnel. Sur un trépied, c’est une équipe de tournage de fortune qui vous suit partout ; branchée sur un PC, cela devient une webcam de premier ordre ; ou tenez-le et parlez pour un outil sérieux de vlogging et de diffusion en direct, avec la caméra facilement retournée pour capturer ce que vous voyez devant vous.

Comptez généralement environ deux heures d’enregistrement par charge, ce qui représente un gros effort pour toute caméra stabilisée par cardan. La batterie interne se recharge également à un rythme rapide, à condition que vous disposiez d’un chargeur PD pouvant fournir une puissance constante de 65 W. DJI n’en propose pas dans la boîte.

Quelques petits inconvénients… L’application compagnon Mimo de DJI n’est pas disponible sur le Google Play Store et doit donc être téléchargée sur votre smartphone Android. Ce n’est pas idéal pour la sécurité. Vous devez également vous inscrire via l’application pour pouvoir utiliser l’appareil photo, ce qui semble totalement inutile.

Hormis ces inconvénients, nous avons trouvé que le DJI Osmo Pocket 3 était un système superlatif sans rival direct.

Notre avis

Cela a pris trois générations, mais l’Osmo Pocket offre désormais la qualité vidéo la meilleure pour toutes les séquences tournées sur un smartphone haut de gamme. Il s’agit d’un système de vlogging très polyvalent qui s’adapte étonnamment bien dans des conditions de faible luminosité et offre un excellent son pour correspondre aux visuels clairs. OK, l’Osmo Pocket 3 est beaucoup plus cher que son prédécesseur – mais si vous avez besoin d’une vidéo stable dans des environnements d’éclairage mixtes, c’est l’option la plus compacte et la plus performante du marché.