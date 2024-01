Ne cherchez pas : aucune auto française ne vous procurera autant de raffinement que la DS9, surtout dans sa finition Esprit de Voyage, qui entend incarner un art de vivre dont nous sommes seuls dépositaires. Nous l’avons testé lors d’un voyage au long cours et ce fut un véritable enchantement… Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

A l’évocation du nom DS, certains vont encore puiser dans leur mémoire les souvenirs de Fantomas ou du Général de Gaulle ! Mais cela fait plusieurs années maintenant que DS est une marque à part entière, qui a pris son envol de la part de certaines Citroën qu’elle clonait avec habileté. Désormais, DS vole de ses propres ailes et au sein d’une gamme qui voit le SUV DS7 se tailler la part du lion (humour, là), c’est la DS9 qui incarne le mieux une certaine idée de l’automobile haut de gamme : la berline élancée, statutaire, aussi à l’aise dans la cour des préfectures que devant des hôtels chics.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Au sein de la gamme DS, cette limousine de 4,93 m de long en impose (la DS originelle faisait 4,80 m de long, ce qui était assez immense à l’époque !). Avant de monter à bord, veuillez considérer qu’une DS9, c’est une ambiance, une posture, un design, une finition. Prenez bien le temps d’admirer la petite barre d’aluminium sur le capot avant, les deux petits lumignons dans les montants C, deux clins d’œil au design de la DS originelle ! Tant que vous y êtes, regardez aussi la finesse du design des optiques de phare, c’est du grand art ! Le grand art, c’est également cette nouvelle finition « Esprit de Voyage », qui amène une finition encore plus soignée, avec un intérieur en cuir Nappa gris perle, un ciel de toit en Alcantara gris, le tout allant avec quelques placages « esprit de voyage » dans l’auto, notamment une carte de l’Europe où figure un Clou de Paris, symbolisant le lieu où se situe le studio de design de DS à Paris. Le soin du détail est particulièrement prononcé, avec une tablette arrière en Alcantara noir, un volant en cuir pleine fleur, une planche de bord en cuir Nappa noir basalte. C’est peu de dire que l’on se sent bien dans cette DS9 ! Touche de raffinement supplémentaire : la montre BRM qui sort de son logement quand on met le contact…

Comment ça marche ?

En bonne hybride rechargeable, la DS9 e-Tense 360 4×4 repose sur l’alliance entre un moteur thermique (un 4 cylindres 1.6 turbo, de 200 ch et 300 Nm) et, ici, de deux moteurs électriques, l’un de 110 ch et 230 Nm situé à l’avant, secondé par un bloc de 113 ch et 166 Nm sur le train arrière. Comme les puissances ne s’additionnent pas totalement sur les hybrides, cela fait quand même 360 chevaux, ce qui est remarquable. Côté batteries, la DS9 E-Tense 4×4 360 peut compter sur une unité de 11,9 kWh. On pourra regretter, éventuellement, que DS n’applique pas sur son haut de gamme la batterie plus solide, de 15,6 kWh (et c’est dommage), qui équipe la version de 250 ch. De fait, sur la 360 4×4, on peut envisager une quarantaine de kilomètres d’autonomie en mode zéro émission, guère plus. C’est malgré tout suffisant pour la plupart des trajets domicile-travail. Malgré tout, l’expérience de DS en Formule E (la Formule 1 électrique) lui permet d’avoir accès à des niveaux de régénération inédits au freinage. Sur une borne, la recharge peut se faire au mieux en 1h45…

Et au volant, ça donne quoi ?

Un cocon. C’est ce que l’on se dit en entrant dans cette DS9 Esprit de Voyage, tant la qualité de la finition intérieure est saisissante. Que ce soit à l’avant où aux places arrière, on sent que les grands trajets ne seront qu’une formalité. On loue également l’avancée technologique, qui a permis d’obtenir un système d’info-divertissement plus rapide et plus réactif, histoire d’être en phase avec ce que proposent les concurrents. Une fois en marche, l’intérieur atypique de cette DS9 est à la fois chaleureux, confortable et bien agencé, l’espace intérieur est juste royal aux places arrière, grâce à l’empattement de 2,90 m. Rien à dire sur la qualité de la sellerie (au contraire, c’est excellent !), du confort des suspensions ou de l’insonorisation : on voyage en première classe, ne seraient-ce quelques petits à-coups de boîte de vitesse, notamment en ville à faible allure. Et le comportement est aussi stable que serein. Par contre, que les 360 ch annoncés ne vous fassent pas vibrer inutilement : elle n’a rien de sportif, c’est plus une GT, une vraie, efficace, qui permet de rouler vite et loin sans forcer, merci aux 520 Nm de couple qui assurent des reprises canon. Sur petites routes, une caméra scanne la chaussée et permet d’adapter le velouté de la suspension, pour un confort de première classe, malgré les grosses jantes de cette version 360. Parmi les améliorations, on apprécie également la nouvelle dalle d’info-divertissement plus grande et plus réactive, liée à sa commande vocale Iris, plus pertinente que par le passé.

Son point fort ?

Sérénité, facilité, confort, frugalité, polyvalence : pas mal, non ? Ajoutez à cela un parti-pris esthétique poussé au bout, qui est même franchement novateur dans un monde qui privilégie les SUV. Toutefois, l’on ne le répétera jamais assez : une hybride rechargeable ne fait sens que si l’on a la capacité de recharger souvent.

Les chiffres clé – DS9 E-Tense 360 4×4 Esprit de Voyage

Moteur : 4 cylindres en ligne, turbo + 2 moteurs électrique

Cylindrée : 1598 cm3

Puissance : 360 ch à 6000 tr/mn

Couple : 520 Nm à 3000 tr/mn

Boîte de vitesse : automatique, 8 rapports

Poids : 1931 kilos

Vitesse maxi : 250 km/h

0 à 100 km/h : 5,6 secondes

Conso officielle / de l’essai : 1,5 l/100 / 7 l/100

Prix : gamme DS9 hybride rechargeable à partir de 67000 €, version d’essai Esprit de Voyage E-Tense 4×4 360 à partir de 87000 €

Le verdict de Stuff

Voici le genre d’auto dans laquelle le trajet compte au moins autant que la destination ! Le tarif la place en face des premium allemands, mais elle vous permettra d’afficher une belle singularité, sans rien renier dans aucun compartiment du jeu. Bravo DS…