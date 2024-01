La technologie des enceintes sans fil Dolby Atmos FlexConnect arrive sur davantage de téléviseurs

Hisense rejoint TCL en affirmant prendre en charge la technologie pour enceintes sans fil récemment annoncée par Dolby.



Lancé il y a quelques mois, Dolby Atmos FlexConnect permet d’utiliser des enceintes home cinéma de différents fabricants. Aujourd’hui, au CES 2024, Dolby a annoncé que Hisense produirait des produits compatibles avec la norme. La nouvelle fait suite à l’annonce de TCL fin 2023 selon laquelle il serait le premier fabricant à prendre en charge la technologie. De nombreux autres produits devraient également bientôt être proposés ; Le géant du silicium MediaTek a également déclaré que FlexConnect était intégré à ses puces de télévision intelligente.

Annoncée lors de l’IFA 2023, la technologie vous permet de coupler des enceintes sans fil compatibles avec votre téléviseur afin que vous puissiez facilement créer une configuration Dolby Atmos relativement facilement et potentiellement en utilisant des types d’enceintes assez différents placés là où cela vous convient, bien que cela nécessitera une prise en charge plus large.

FlexConnect utilise des micros dans le téléviseur pour localiser les enceintes dans la pièce et les configurer. La configuration est donc similaire à d’autres technologies d’optimisation des haut-parleurs que nous avons vues, notamment Trueplay et les technologies de Sonos. Il prend en compte les capacités de chaque enceinte ainsi que son emplacement.

Au CES, Dolby et Mercedes-Benz ont également annoncé qu’Amazon Music et le streaming Audible seraient disponibles en Dolby Atmos dans certains nouveaux véhicules Mercedes. Dolby Vision HDR est également intégré dans quelques nouveaux moniteurs PC OLED d’Alienware et Asus, le moniteur de jeu Alienware 32imn 4K QD-OLED AW3225QF et l’Asus ROG Swift OLED PG32UCDM.