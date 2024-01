Le sèche-cheveux infrarouge de L’Oréal imite une journée ensoleillée et venteuse pour sécher vos cheveux plus doucement

Annoncé au CES 2024, ce sèche-cheveux infrarouge promet non seulement de sécher vos cheveux jusqu’à 30 % plus rapidement (tout en les laissant 59 % plus lisses visuellement), mais également d’utiliser moins d’énergie et de chaleur dans le processus. Ce dernier élément est particulièrement important, car les sèche-cheveux ordinaires peuvent être assez agressifs pour vos cheveux en cas d’utilisation fréquente, grâce au niveau de chaleur créé par leurs serpentins thermiques. L’AirLight Pro contourne ce problème de plusieurs manières.

La première astuce réside dans son moteur puissant et son système de circulation d’air spécialement conçu, qui maximise la quantité d’air expulsé, tout en réduisant la chaleur. Ceci est similaire au sèche-cheveux Supersonic de Dyson, ce qui explique en partie leur esthétique très similaire.

Mais ce qui distingue vraiment l’AirLight Pro de la concurrence, c’est le cercle de lumières infrarouges qui entourent son moteur de flux d’air, qui aident les gouttelettes d’eau à sécher à la surface de l’air, tout en laissant de l’humidité à l’intérieur des brins eux-mêmes. Cette combinaison flux d’air/infrarouge, selon L’Oréal, imite les conditions d’une journée venteuse et ensoleillée. Le résultat final est des cheveux plus sains et plus lisses, obtenus en utilisant moins de temps et d’énergie dans le processus.

Il n’y a aucune nouvelle sur une date de sortie officielle pour le moment – il arrivera dans les salons sous le label L’Oréal Professionnel pour commencer avant, espérons-le, d’arriver sur les étagères plus tard cette année.