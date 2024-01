CES 2024 : Les 5 tendances tech clés à ne pas rater

Les meilleures tendances tech 2024 : vous les voulez, nous les avons. Au moins, nous avons tenté de les prédire, sur la base de tout ce que nous avons vu pendant notre séjour au CES 2024.

De l’IA à la réalité mixte, en passant par les écouteurs riches en technologie et les gadgets camouflés, cette année, il y a de quoi tenter les technophiles invétérés…

L’IA dans tout (surtout les ordinateurs portables)

L’IA – en particulier la variété ChatGPT et la génération d’images – a explosé en popularité en 2023 et semble également être l’une des principales tendances tech de 2024, apportant la puissance de l’apprentissage automatique aux consommateurs. Le CES 2024 regorgeait de toute une série de nouveaux ordinateurs portables, dont beaucoup présentaient l’intelligence artificielle intégrée comme un argument de vente majeur.

Cela est dû en partie à l’inclusion des nouveaux processeurs Core Ultra d’Intel dans les nouveaux modèles, tels que la série Prestige 16 AI de MSI. Chaque processeur comprend également une unité de traitement neuronal (NPU), qui est une puce spéciale dédiée à la gestion des tâches d’IA. Celles-ci peuvent aller de l’optimisation automatique de la consommation d’énergie et des performances du système en fonction de la tâche à accomplir (jouer à des jeux ou aux appels Zoom, par exemple), jusqu’à la création multimédia à part entière.

La nouvelle Yoga Creator Zone de Lenovo est un autre exemple plutôt impressionnant. Il s’agit d’un logiciel intelligent fourni avec certains de ses ordinateurs portables les plus récents, qui libère la puissance de la génération d’images basée sur des invites, même si vous n’êtes pas connecté à Internet. Non seulement cela vous permettra de faire preuve de créativité lorsque vous n’êtes pas en ligne, mais le fait que tout soit créé et traité localement est également top pour les passionnés de confidentialité.

L’avenir est brillant (du moins pour les téléviseurs)

Les téléviseurs ont traditionnellement tendance à représenter une grande partie des annonces au CES, et cette année n’a pas été différente. En tant que grands fans d’OLED, nous avons été plus que ravis de constater encore plus d’améliorations apportées à la luminosité des panneaux OLED dans les ensembles de divers fabricants, notamment Panasonic et LG. Étant donné que la luminosité de l’écran est l’un des principaux défauts de l’OLED, toute amélioration dans ce domaine devrait vraiment ravir les fans de home cinéma.

Le LG G4 a été l’un des lancements de téléviseurs les plus remarquables cette année, améliorant la technologie Micro Lens Array (MLA) trouvée dans le G3 de l’année dernière, ce qui donne un écran encore plus lumineux avec une luminosité maximale de 3 000 nits (c’est vraiment impressionnant pour un panneau OLED) qui , combiné à des taux de rafraîchissement encore plus élevés, pourrait en effet rendre très heureux les joueurs disposant de salons lumineux et ensoleillés.

OLED mis à part, nous avons également vu des modèles Mini LED repousser l’enveloppe de luminosité de 3 000 nits, comme la série ULED d’Hisense, par exemple. Si cela ne suffisait pas, l’ULED X 98UX de la société fait monter les choses jusqu’à 5 000 nits, tandis que le 110UX a pratiquement bouleversé les gens avec son écran gargantuesque de 110 pouces (avec 40 000 zones de gradation, rien de moins), ainsi que 10 000 nits de luminosité.

Réalité mixte

Avec le lancement d’Apple Vision Pro en février, la réalité mixte était toujours une tendance technologique en vogue en 2024. Et son importance est encore renforcée avec la révélation par Qualcomm de son nouveau processeur XR2 Plus Gen 2, capable de fournir 4,3K, 90 im/s par œil dans tout futur casque qui décide d’exploiter sa puissance.

L’un de ces casques est l’écran monté sur la tête XR (Extended Reality) sans nom de Sony, qui est l’un des casques les plus attrayants que nous ayons vus à ce jour, avec beaucoup de puissance et des commandes innovantes pour correspondre. Malheureusement, il semble être destiné à des applications commerciales, les joueurs devront donc attendre des nouvelles de casques davantage axés sur le consommateur et alimentés par le silicium de Qualcomm. Toutefois, si nos prédictions sont correctes, il ne devrait pas falloir trop de temps avant qu’elles soient révélées.

Nous avons également vu des exemples de réalité mixte en dehors des casques. Les propriétaires de véhicules BMW les plus récents peuvent les combiner avec la puissance des lunettes XREAL Air 2 AR pour découvrir des instructions de navigation virtuelles, des avertissements de danger et des informations sur les stations de recharge, le tout superposé dans le monde réel.

Des écouteurs riches en fonctionnalités

Cette année, nous nous attendons à voir de nombreux écouteurs dotés de toutes sortes de technologies intelligentes supplémentaires dans le but d’inciter les utilisateurs à abandonner leurs écouteurs traditionnels. Prenez les écouteurs sans fil Momentum Sport de Sennheiser. Révélé au CES parmi une poignée d’autres appareils audio, il a fait la une des journaux grâce à son moniteur de fréquence cardiaque et son capteur de température intégrés. Mieux encore, sa compatibilité avec une vaste gamme d’applications de suivi de santé populaires, notamment Apple Health, Garmin Connect, Strava, Peloton et Polar Flow. Il s’agit d’une liste de services vraiment impressionnante, qui devrait instantanément la propulser en tête de la liste de souhaits des écouteurs sans fil de tout amateur de fitness.

En comparaison, les nouveaux écouteurs LIVE TWS 3 Series de JBL ne contiennent peut-être aucune technologie de fitness, mais ils restent à la hauteur par rapport à la plupart de leurs concurrents, grâce à l’inclusion d’un écran tactile intégré de 1,45 pouces sur le boîtier de chargement. Il vous permet de modifier les paramètres, d’ajuster l’égalisation et de contrôler la lecture de musique, sans avoir à sortir votre téléphone. Et même si cela peut sembler redondant, nous pouvons presque garantir que nous verrons des configurations similaires chez d’autres fabricants de casques avant la fin de l’année.

Caché à la vue de tous

Une autre tendance technologique clé pour 2024 que nous avons repérée au CES (et qui, nous l’espérons, décollera cette année) est la technologie cachée. Ou, pour le dire autrement, une technologie qui ne ressemble pas vraiment à de la technologie. Que diriez-vous d’un exemple sous la forme d’Aladdin de Xgimi. Il s’agit d’un projecteur 1080p qui ressemble à un plafonnier, le laissant se cacher à la vue lorsqu’il n’est pas utilisé. Une superbe solution pour ceux qui souhaitent profiter de tous les avantages d’un téléviseur sans qu’un écran noir laid domine leur salon soigneusement organisé. Il peut même servir d’enceinte Bluetooth à 360 degrés alimentée par Harman Kardon et peut être installé dans la plupart des éclairages existants. prises.

Le Music Frame de Samsung a aussi fait tourner les têtes avec son design plutôt attractif. Ressemblant à un cadre photo ordinaire de 12 pouces vu de face, vous pouvez le charger avec toutes les photos physiques ou impressions que vous désirez, comme vous le feriez avec un cadre ordinaire. Cependant, cachée à l’intérieur se trouve une formidable configuration de haut-parleurs, vous permettant d’écouter votre musique sans aucune enceinte en vue.