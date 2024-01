CES 2024 : Mercedes et will.i.am s’associent pour transformer votre voiture en instrument de musique

Ouais, c’est aussi bizarre que ça en a l’air. Mais le nouveau système musical réagit à la façon dont vous conduisez pour composer de la musique à la volée.

Écouter de la musique en conduisant, c’est tellement 2023. Ou du moins c’est ce que pensent Mercedes et will.i.am. Vous pouvez oublier le streaming musical au cours de l’année à venir. Le duo s’est à nouveau associé pour créer un nouveau système musical pour votre voiture. Baptisé MBUX Sound Drive, l’idée est de transformer votre voiture en un instrument de musique capable de composer de la musique à la volée. Il réagit à votre façon de conduire et diffuse de la musique pendant que vous conduisez. Et avant que vous ne le demandiez, oui, nous pensons à ce que vous pensez.

MBUX Sound Drive veut essentiellement transformer votre voiture en un instrument de musique virtuel. Il le fait grâce à un logiciel intelligent qui réagit à votre façon de conduire. Pensez-y comme ceci : vous appuyez sur la pédale et votre voiture fait du bruit, n’est-ce pas ? Et si, à la place, les informations jouaient également un rôle. La direction, le freinage et même la pluie sur votre pare-brise peuvent désormais avoir leur propre bande sonore. C’est comme si votre voiture essayait d’être le prochain Spotify, mais avec plus de ceintures de sécurité.

MBUX Sound Drive utilise un ensemble de capteurs et des logiciels astucieux pour interpréter votre façon de conduire, puis la convertit en expressions musicales. Alors, si vous vous êtes déjà imaginé être un compositeur mais que vous n’aviez pas le talent, voici votre chance ! Vous ne savez pas comment cela fonctionnerait réellement ? Un exemple donné par Mercedes est que les essuie-glaces pourraient jouer des rythmes apaisants par temps de pluie pour réduire le stress et améliorer la concentration.

Au lancement, le système musical utilisera des sons composés par will.i.am (qui l’aurait deviné ?). Mais le plan est de transformer cette technologie en une plateforme musicale ouverte. Les artistes pourraient utiliser le système d’exploitation MBUX de Mercedes pour travailler sur des pistes spécialement conçues pour Sound Drive. Imaginez des artistes du monde entier créant des pistes pour les essuie-glaces. Oui, nous aussi, nous avons du mal.

Nous ne savons pas exactement quel est l’intérêt de cela, mais peut-être que ce sera cool lorsque vous serez au volant ? Bien qu’il soit actuellement exposé au CES, le déploiement du MBUX Sound Drive devrait démarrer à partir de mi-2024. Il sera disponible sur les véhicules Mercedes-AMG et Mercedes-Benz équipés du système MBUX de deuxième génération. Les clients existants peuvent participer à l’action via une mise à jour en direct.