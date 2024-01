La gamme de téléviseurs Mini LED d’Hisense s’agrandit avec le nouveau modèle ULED X de 100 pouces

La dernière gamme ULED s’attaque aux téléviseurs abordables et haut de gamme tout en apportant de grandes améliorations à la luminosité.

Nous savons que la technologie Mini LED surpasse les téléviseurs LCD traditionnels avec des noirs plus profonds, des blancs plus lumineux, de meilleurs rapports de contraste et des gammes de couleurs plus larges. Tirant parti de la technologie d’affichage, Hisense pousse son offre plus loin avec sa dernière gamme de téléviseurs haut de gamme dans les gammes ULED et ULED X. La nouvelle gamme comprend un modèle ULED X à couper le souffle de 100 pouces qui pourrait pratiquement servir de mur de votre salon.

La série ULED est l’offre la plus conviviale d’Hisense. Elle comprend les modèles U6N, U7N et U8N, qui vont d’un modeste 55 pouces à un énorme 85 pouces. Ces téléviseurs sont équipés de Google TV et sont équipés de fonctionnalités sophistiquées telles que Dolby Vision, IMAX Enhanced et le mode Filmmaker pour une expérience semblable à celle du cinéma. Et pour les amateurs de luminosité, ces écrans peuvent afficher jusqu’à 3 000 nits.

Et si vous êtes joueur, le taux de rafraîchissement de 144 Hz attirera certainement votre attention. Les derniers Hisense sont prêts à gérer des jeux rapides avec un décalage d’entrée plus faible et toutes sortes d’avantages de compatibilité comme G-Sync et Freesync Premium Pro. De plus, les modèles U7N et U8N contiennent le chipset Hisense Hi-View Engine Pro. Il offre un traitement IA qui peaufine l’image à la perfection, reconnaissant même les visages pour améliorer le HDR et d’autres détails.

Désormais, pour ceux qui mesurent leur téléviseur en termes plutôt qu’en pouces, il existe le modèle colossal U76N de 100 pouces. Suite du géant de l’année dernière, ce géant propose également un écran 144 Hz aux capacités 4K UHD et IMAX Enhanced. C’est comme avoir un cinéma chez soi, sans les sols collants et le pop-corn trop cher.

En montant dans la gamme, vous trouverez la gamme ULED X. Notre préféré ici est le 98UX, affichant un écran de 5 000 nits et plus de 10 000 zones de gradation pour une qualité d’image ultra-fine. Mais le véritable produit phare est le 110UX. Il s’agit d’un titan de 110 pouces avec plus de 40 000 zones de gradation et une luminosité époustouflante de 10 000 nits. Ce monstre couvre 95 % de la palette de couleurs BT.2020 et contient un chipset plus avancé pour un meilleur traitement des images IA. Bien entendu, vous bénéficiez également de toutes les autres fonctionnalités intelligentes de la gamme ULED.

Alors qu’elles font actuellement leurs débuts au CES, les deux nouvelles gammes Hisense devraient arriver sur le marché plus tard cette année. Le premier à arriver est le U76N de 100 pouces, qui sera disponible plus tard en janvier. Il n’y a pas encore de mot sur les prix, mais soyons honnêtes, ce ne sera pas donné.