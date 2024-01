La dernière collab’ de Swatch, la Blancpain x Swatch Ocean Of Storms, pourrait être la meilleure à ce jour

La Blancpain x Swatch Ocean Of Storms a fière allure avec son design entièrement noir. Elle est disponible en boutique à partir du 11 janvier.



Il est vrai que la collaboration Blancpain x Swatch de l’année dernière n’a pas attiré la même foule en boutique que la collaboration originale Omega x Swatch MoonSwatch. Mais ce nouveau modèle Ocean of Storms cherche à changer cela.

Ce nouvel océan rejoint les cinq montres (et cinq océans) de la gamme Bioceramic Scuba Fifty Fathoms. Même si la planète Terre ne compte que cinq océans, l’Océan des Tempêtes est la plus grande « mer » de la Lune, s’étendant sur plus de 2 500 kilomètres du nord au sud et couvrant environ 2 millions de kilomètres carrés. Connu sous le nom latin Oceanus Procellarum, il est situé sur le bord ouest de la face visible de la Lune.

Il présente une palette de couleurs noires furtives inspirée de la nouvelle lune (également connue sous le nom de Lune Noire). On adore le boîtier en biocéramique noire, la lunette noire et les détails blancs. Cela deviendra certainement très vite l’un des modèles les plus populaires, sinon le plus populaire, de par sa ressemblance encore plus poussée avec une Fifty Fathoms de Blancpain.

Cette montre a les mêmes dimensions que les modèles Bioceramic Scuba Fifty Fathoms existants et, tout comme les autres modèles, l’Ocean of Storms est équipé du mouvement mécanique SISTEM51 de Swatch, SISTEM51. Le SISTEM51 est le premier et unique mouvement mécanique dont la production est entièrement automatisée. Il est composé de seulement 51 pièces, dont une vis centrale, et est antimagnétique grâce à son spiral Nivachron. Impressionnant, il dispose également d’une réserve de marche de 90 heures.

Tout comme les autres modèles Bioceramic Scuba Fifty Fathoms, l’Ocean of Storms a un nudibranche (limace de mer) imprimé sur son rotor. Swatch a choisi l’Okenia Luna pour figurer (pour des raisons évidentes), aux côtés de la pleine lune imprimée sur le mouvement. Les logos communs Blancpain X Swatch se retrouvent sur le cadran noir finition soleil et sur la couronne. Le mot « Swatch » est également inscrit sur le boîtier, tout comme « Blancpain » est inscrit sur les montres Fifty Fathoms originales.

Cette Ocean of Storms sera disponible dans le monde entier à partir de 10h le 11 janvier 2024, jour de la nouvelle lune, dans une sélection de magasins Swatch, dont le mégastore des Champs-Elysées, à Paris. Cette montre coûtera 400 € et il s’agit d’un modèle non limité, disponible aux côtés des cinq autres modèles Bioceramic Scuba Fifty Fathoms à l’avenir.