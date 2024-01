CES 2024 : Ces écouteurs JBL ont un étui avec un écran tactile intégré. Et pourquoi pas ?

Les écouteurs sans fil JBL Live TWS série 3 se démarquent de la plupart de ceux que vous êtes susceptible de rencontrer, grâce à l’écran tactile de 1,45 pouces intégré à leur étui de chargement. Oui, vous avez bien lu. Ce n’est pas la première fois que nous voyons une paire d’écouteurs intra-auriculaires JBL proposer cette fonctionnalité plutôt décadente. Nous avons déjà examiné le JBL Tour Pro 2, qui semble avoir le même écran. Quant à savoir pourquoi vous auriez besoin d’un écran dans le boîtier lui-même ? La possibilité d’afficher les notifications et d’accéder aux commandes musicales/divers paramètres comme l’égaliseur sans avoir besoin d’utiliser votre téléphone est la principale raison que nous supposons, bien que l’utilité de cette fonctionnalité varie considérablement en fonction de votre penchant pour l’excès.

Bien que nous ayons trouvé que l’écran du boîtier du JBL Tour Pro 2 avait son utilité, l’ensemble était quelque peu décevant du fait que vous pouviez acheter des écouteurs (sans écran) avec un meilleur son pour à peu près le même prix. Heureusement, la nouvelle série JBL Live TWS 3 est lancée à un prix nettement inférieur à celui du Tour Pro 2, avec un prix public conseillé de 200 $ pour les trois variantes (les Buds 3, Beam 3 et Flex 3). Les autres caractéristiques clés incluent Bluetooth 5.3 pour une connexion plus solide, ainsi que 40, 48 et 50 h d’autonomie de la batterie, pour les JBL Live Buds 3, Live Beam 3 et Live Flex 3, respectivement.

Les autres annonces JBL au CES 2024 incluent le JBL Xtreme 4, une enceinte imposante et durable dotée de deux woofers, de deux haut-parleurs et de deux radiateurs de basse JBL, ainsi que d’une construction étanche pour maintenir la fête dans des conditions extrêmes – désormais amélioré avec AI Sound Boost qui analyse l’audio. en temps réel pour optimiser la sortie acoustique. Il est disponible au prix de 380 $ et sera disponible en mars, aux côtés des modèles JBL Clip 5 et JBL Go 4 beaucoup plus petits et beaucoup plus portables.

Le Clip 5 (80 $) est doté d’un mousqueton redessiné avec une ouverture plus accessible, associé à jusqu’à 12 heures de lecture, tandis que le Go 4, encore plus petit (50 $), atterrira avec une sangle plus durable et jusqu’à sept heures de jeu. Et si vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus grand, il y a toujours les JBL PartBox Club 120 (400 $) et Stage 320 (600 $), qui offrent d’énormes entrées son et micro/guitare pour les manigances musicales live, qui sortiront en avril 2024, aux côtés d’un microphone sans fil en option.

En parlant de microphones, il existe trois nouvelles versions sous la forme de JBL Quantum Stream Talk (50 $), Stream Wireless (100 $/80 $) et Stream Studio (150 $), qui atterriront tous aux États-Unis en mars. Le Stream Talk est un micro PC qui promet de minimiser le bruit de fond tandis que le logiciel permet aux utilisateurs de modifier l’égalisation.

Le Stream Wireless est un micro portable destiné aux vlogueurs et aux créateurs, avec une conception légère à clipser et une suppression du bruit ambiant. Enfin, le Stream Studio promet une qualité d’enregistrement professionnelle grâce à trois microphones à condensateur, ainsi qu’une solution de montage universelle et un compresseur pour éviter la distorsion des bruits forts lors des appels et des enregistrements.