Le nouveau casque de réalité mixte de Sony a l’air incroyable, mais il n’est pas destiné aux joueurs

Le casque de réalité mixte Sony a fait sensation lors de la présentation de la société au CES 2024, grâce à une combinaison de caractéristiques impressionnantes, d’un design élégant et de contrôleurs qui semblent différer des baguettes habituelles que nous avons vues jusqu’à présent.

Le casque lui-même n’a pas encore de nom officiel – Sony l’a simplement appelé visiocasque XR (Extended Reality) – mais nous avons au moins quelques détails alléchants qui l’accompagnent. Il propose pour commencer deux micro-écrans OLED 4K, contenant beaucoup plus de pixels que le casque PlayStation VR 2 de la société et le Meta Quest 3. Ce n’est pas aussi net que les écrans de l’Apple Vision Pro 2 qui servent un peu plus de 4K par œil, mais néanmoins très net.

Alimenté par le dernier processeur XR2 Plus Gen 2 de Qualcomm (une variante plus récente et plus puissante de celui du Quest 3), c’est l’un des casques auto-alimentés les plus puissants au monde, même s’il perd toujours face au processeur M2 d’Apple Vision Pro sur le plan de la puissance de calcul brute.

Six caméras intégrées offrent une fonctionnalité de transparence vidéo ou de passage pour la réalité mixte/augmentée, et le casque lui-même peut être relevé tout en restant sur la tête, pour éviter d’avoir à l’enlever complètement. Ce dernier point révèle le véritable objectif du casque lui-même : un appareil uniquement destiné aux professionnels et aux créatifs qui souhaitent travailler et visualiser des projets, des applications et des modèles 3D, plutôt que de répondre aux besoins des joueurs. Cela place le casque de réalité mixte de Sony dans une catégorie plus conforme, par exemple, au Microsoft HoloLens 2, plutôt qu’à des offres plus axées sur le consommateur comme celles d’Apple et Meta.



Les contrôleurs méritent également une mention spéciale, car ils semblent être plus uniques que les appareils habituels en forme de baguette que nous avons vus jusqu’à présent. L’un des contrôleurs, censé être principalement destiné au pointage, ressemble à une version plus futuriste de ceux que vous connaissez probablement, tandis que l’autre ressemble à un anneau et est apparemment conçu pour manipuler des objets.

Il n’y a pas d’informations sur les prix ni de date pour ce casque de réalité mixte de Sony pour le moment, bien que Sony ait mentionné qu’il serait disponible plus tard en 2024.