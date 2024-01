CES 2024 : LG dévoile le premier téléviseur LG OLED Transparent sans fil

Chaque année, LG Electronics aie faire l’événement à Las Vegas avec ses nouveaux écrans. Ce sera encore le cas au CES 2024, où la marque coréenne présente son premier téléviseur OLED transparent sans fil. Ce LG Signature Oled T réunit un écran 4K Oled transparent et la technologie de transmission audio et vidéo sans fil de LG, entre l’écran du téléviseur et son boîtier Zero Connect, pour créer une expérience d’écran inédite. À ces caractéristiques s’ajoutent la qualité d’image et la performance de la technologie LG Oled et le nouveau processeur α (Alpha) 11 AI. Ce téléviseur Oled transparent de LG a remporté cinq CES 2024 Innovation Awards ainsi que le titre de Best of Innovation.



Avec le LG Signature Oled T, fini le grand écran noir qui s’impose dans la décoration intérieure. L’Oled T, doté d’un écran transparent innovant de 77 pouces, crée une véritable harmonie avec son environnement. Quasiment invisible lorsqu’il est éteint, il se fond dans la pièce et l’utilisateur n’a plus à se demander comment intégrer le « grand écran noir » dans sa déco.



Son écran Oled transparent élimine les contraintes habituelles des téléviseurs classiques. Il n’est plus obligatoire de l’installer contre un mur, par exemple. L’Oled T peut être placé au centre de la pièce pour séparer deux espaces, ou contre une fenêtre sans cacher la vue sur l’extérieur. Le boîtier Zero Connect inclus, qui utilise la technologie de transmission sans fil de LG pour envoyer le son et des images 4K à l’écran de l’Oled T, permet également de placer le téléviseur n’importe où, dès lors qu’ une prise électrique est disponible à proximité. L’absence de câbles entre le boîtier Zero Connect et l’Oled T permet de disposer d’un environnement de visualisation dégagé et épuré, sans câbles.



De plus, la conception modulaire du téléviseur offre plusieurs méthodes d’installation différentes : installation sur pied au sol, contre le mur ou montage mural. L’utilisateur peut en outre le personnaliser en ajoutant des étagères sur pied ou flottantes sur les deux ou l’un des côtés de l’écran, selon ses goûts et préférences.



L’écran Oled transparent de LG permet de découvrir de nouvelles formes de divertissement et d’utilisation grâce à ses deux modes d’affichage : transparent et opaque. La fonctionnalité Always-On-Display (AOD) transforme l’OLED T en une toile numérique transparente pour présenter des œuvres d’art, des vidéos ou des photos. Le contenu affiché sur l’écran transparent semble alors flotter dans l’air tout en se fondant avec ce qui l’entoure, créant ainsi un effet d’ambiance visuel fascinant. La fonctionnalité T-Bar, autre option, crée une barre d’informations qui défile sur la partie inférieure de l’écran. Elle permet notamment d’afficher des alertes infos, des prévisions météorologiques ou le titre des chansons en cours de lecture, alors que le reste de l’écran reste vide et laisse voir l’espace qui se trouve derrière.



Pour obtenir une image Oled idéale, il suffit de cliquer sur une touche pour augmenter l’écran de contraste. L’utilisateur peut ainsi profiter pleinement de la qualité d’image optimisée de la technologie LG Oled, grâce au nouveau processeur α (Alpha) 11 AI qui offre une performance basée sur l’intelligence artificielle (IA), unique. Ce dernier permet d’optimiser la qualité d’image et de son, notamment la performance graphique et la vitesse de traitement. par rapport à son prédécesseur. .

Le LG Signature Oled T est exposé au CES 2024, du 9 au 12 janvier, sur le stand de la marque (16008, Las Vegas Convention Center).