CES 2024 : La Réalité Augmentée arrive sur votre BMW

Votre moteur est configuré pour recevoir de nombreux nouveaux logiciels et fonctionnalités d’infodivertissement, allant des jeux aux nouvelles expériences de réalité augmentée.

BMW ne propose pas seulement des voitures de luxe. Il s’agit également de la technologie sophistiquée à l’intérieur de votre moteur supérieur qui pourrait faire pleurer de joie même un connaisseur de gadgets. Grâce à la magie du logiciel, le constructeur automobile peut ajouter de nombreuses nouvelles fonctionnalités élégantes à votre jeu de roues. Et au CES 2024, nous voyons un tas de nouvelles fonctionnalités d’infodivertissement, allant du jeu à la RA.

Vous savez comment jouer à des jeux depuis une Tesla ? BMW passe également au niveau supérieur avec de nouvelles expériences de jeu que vous pouvez obtenir sur le ConnectedDrive Store. Pensez à Beach Buggy Racing 2 mais avec une touche de luxe, jouable avec vos manettes de jeu Bluetooth de tous les jours. Et voici le mieux : il propose un mode écran partagé pour deux joueurs. Car quoi de mieux que de battre son pote dans une course virtuelle tout en étant en train de conduire une BMW ?

BMW transforme également l’arrière de ses voitures en mini cinémas. Grâce à l’intégration du service vidéo DTS AutoStage optimisé par TiVo, vous pouvez désormais regarder des vidéos en boucle pendant que vous êtes en déplacement. Chaînes de télévision en direct, films, émissions pour enfants – à vous de choisir. BMW transforme les embouteillages en séances de frénésie. Et pour le côté chic à l’arrière de la Série 7, vous pouvez utiliser le nouvel écran de cinéma de BMW avec Amazon Fire TV et d’autres services de streaming.

Les BMW sont également sur le point de devenir beaucoup plus intelligentes. Combinez une BMW avec une paire de lunettes XREAL Air 2 AR et vous aurez droit à un plaisir plus immersif. Cette technologie intelligente peut afficher des instructions de navigation, des avertissements de danger et même des informations sur les bornes de recharge, tout en roulant sur la route. C’est comme avoir un affichage tête haute sophistiqué, mais sous stéroïdes. Cependant, nous ne savons pas si vous serez autorisé à conduire en même temps… en ce qui concerne la DVLA.

Vous détestez Siri et Alexa ? Vous pouvez les laisser derrière vous, car l’assistant vocal de BMW est sur le point de connaître une grande amélioration grâce au modèle Alexa Large Language. Cela signifie que votre BMW vous comprendra non seulement mieux, mais qu’elle vous répondra également comme un vrai ami. Besoin de savoir comment modifier un paramètre ? Demandez simplement à votre voiture. C’est comme avoir un majordome personnel, mais c’est votre voiture.

Et si vous n’êtes pas non plus très doué pour vous garer (est-ce que je viens vraiment de l’avouer en ligne ?), la dernière fonctionnalité de BMW peut vous aider. La marque s’associe à Valeo pour faciliter le stationnement. Vous pouvez simplement laisser votre voiture à l’entrée et la laisser se garer toute seule. Ce n’est pas de la science-fiction ; c’est la vraie affaire, en utilisant soit la conduite autonome, soit la téléopération d’un voiturier devant un énorme engin de conduite. Plus besoin de tourner en rond pour trouver une place de stationnement : votre voiture est couverte.

Quand pourrez-vous prendre le volant avec ces nouvelles fonctionnalités ? BMW affiche toutes ces nouvelles fonctionnalités brillantes au CES 2024. Mais entre les concepts et la réalité, bien souvent, le temps est relatif. Surtout en ce qui concerne les voitures. Alors, quand pourrez-vous mettre la main sur ces dernières technologies ? BMW devrait déployer ces fonctionnalités sur différents modèles tout au long de 2024.