CES 2024 : La barre de son HT-SB700 2.0.2 de Sharp, un son puissant dans un petit boîtier

La nouvelle barre de son HT-SB700 2.0.2 de Sharp ne mesure que 52 cm de large. C’est un peu plus d’une fois et demie la longueur d’un grand Toblerone – une unité de mesure sur laquelle nous pouvons sûrement tous être d’accord.

Non seulement il s’agit de la barre de son la plus compacte de la société à ce jour, mais c’est également la barre de son la plus abordable du moment, à moins de 200 €. Mis à part sa taille et son prix abordable, Sharp déclare qu’elle convient aux espaces de vie petits à moyens, avec une hauteur verticale offrant une expérience d’écoute Dolby Atmos plus immersive, avec un son surround 3D ajouté pour faire bonne mesure.

Annoncé au CES 2024 à Vegas, nous ne l’avons pas encore entendu pour vérifier ces affirmations, mais nous serons impressionnés si des niveaux sonores aussi ouverts sont délivrés par ce facteur de forme, surtout à ce prix. Rassurez-vous, nous espérons mettre ses affirmations à l’épreuve – si les bips et bourdonnements incessants des machines à sous incessantes ne nous ont pas donné d’acouphènes d’ici là, bien sûr.



En outre, Sharp a également lancé les enceintes arrière sans fil HT-AWS2001, équipées de la technologie AQUOS Wireless Surround de Sharp, qui diffuse sans fil un son surround à partir de téléviseurs Sharp compatibles. Il existe également un nouveau caisson de basses plat HT-AWS0101 pour offrir des basses profondes sans envahir votre salon avec un boîtier géant et encombrant.

Comme pour la barre de son, les prix aux États-Unis n’ont pas encore été confirmés, mais nous savons que les haut-parleurs arrière et le sub seront mis en vente respectivement pour 230 € et 150 € lors de leur sortie en mars prochain.