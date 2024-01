Soundcore lance les Motion X500 et Motion 300

Soundcore, la marque audio haut de gamme d’Anker Innovations, vient d’annoncer deux nouvelles enceintes : l’enceinte portable haute-fidélité Motion X500 avec audio spatialisé et la Motion 300, une enceinte ultra-portable et abordable à emporter partout.

Quelques mois après la Motion X600, au design élégant, la Motion X500 a été pensée avec un format plus compact, donc plus portable, permettant aux utilisateurs de profiter d’une expérience audio immersive au domicile ou en extérieur. Équipée de trois haut-parleurs « full range » dirigés vers les côtés gauche et droit ainsi que d’un haut-parleur « sky channel » pointant vers le haut, la Motion X500 délivre une puissance de sortie de 40 watts, suffisamment puissante pour remplir la pièce d’un son spatial détaillé en 3D. Le son de l’enceinte est également amélioré par l’algorithme audio spatial personnalisé de soundcore et un DSP haut de gamme, offrant un son haute-fidélité avec une grande richesse sonore et une plus grande clarté.

La Motion X500 a été certifiée pour fournir un son haute résolution sans fil et elle est compatible avec le codec LDAC (exclusif à Android), permettant aux utilisateurs de profiter de leur musique dans un format de la plus haute qualité. Grâce à l’application soundcore, les utilisateurs peuvent également personnaliser l’égaliseur à 9 bandes pour adapter l’enceinte à leurs préférences d’écoute. Cette Motion X500 présente un corps en aluminium avec une finition mate et le logo soundcore embossé sur la grille avant. Avec un design ressemblant à celui d’un sac à main et une poignée fixe, la Motion X500 peut être transportée entre les différentes pièces du domicile, dans le jardin pour un barbecue ou dans vos séjours camping. Avec une batterie intégrée de 7,2 V / 6 400 mAh et des capacités d’étanchéité IPX7, l’enceinte trouvera également sa place au bord de la piscine pour écouter de la musique.

Équipé de lumières LED, le Sky Channel sur le dessus du Motion X500 est accentué par des lumières dynamiques. En fonction du mode d’égalisation sélectionné par l’utilisateur, le Sky Channel émettra différentes couleurs. Les utilisateurs peuvent également personnaliser les couleurs via l’application soundcore.



La Motion 300 est l’enceinte idéale pour la maison comme pour l’outdoor (jardin, piscine, camping…) grâce à son poids de 800 g, son étanchéité IPX7, sa grille en acier et à sa batterie de 3350 mAh qui offre plus de 13 heures d’autonomie. Elle offre quant à elle un son de haute qualité grâce à deux haut-parleurs full range de 15 watts, soit une stéréo immersive de 30 watts. En outre, elle est certifiée Hi-Res sans fil et prend en charge le codec LDAC. Avec son égaliseur amélioré SmartTune, la Motion 300 offre aux utilisateurs plus de personnalisation. Cette technologie avancée adapte et optimise le son en fonction de l’orientation de l’enceinte, qu’elle soit positionnée verticalement sur le côté ou vers le haut lorsqu’elle est couchée sur le dos, grâce au capteur intégré. Une fois la position détectée, l’algorithme d’intelligence artificielle calcule et ajuste automatiquement le haut-parleur à la sortie audio idéale pour répondre aux différents scénarios d’utilisation.

La soundcore Motion X500 sera disponible en trois couleurs (Black Deluxe, Glitzy Blue et Pink Punch) à partir du 9 novembre au prix de 169,99 euros.

La soundcore Motion 300 sera disponible en trois couleurs (Mirage Black, Frost Blue et Fern Green) à partir du 1er novembre au prix de 89,99 euros.