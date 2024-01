Les incroyables écouteurs Huawei FreeClip jouent les gravures de mode

Lancés dans le cadre de l’event Fashion Forward de Huawei wearable, les nouveaux HUAWEI FreeClip jouent la carte du design innovant, façon bijou d’oreille, au service de l’ergonomie.

Leur design inédit s’éloigne drastiquement de l’image que l’on se fait habituellement d’une paire d’écouteurs. Exit les traditionnels pavillon et tige et bonjour le trio constitué par la boule acoustique, le Comfort Bean et le C-Bridge. La boule acoustique sert à accueillir le transducteur et donc à amener le son à l’oreille.

Contrairement aux écouteurs intra-auriculaires, cette boule acoustique vient se positionner non pas dans le conduit auditif, mais dans le pavillon auriculaire, devant l’entrée du conduit. Sa forme a d’ailleurs été travaillée par Huawei pour s’adapter à la plupart des morphologies pour un confort maximal. Le Comfort Bean, de son côté, est un petit module en forme de haricot qui vient se positionner derrière l’oreille pour aider à maintenir le FreeClip à sa place.

Enfin, le C-Bridge vient relier l’ensemble et assurer le maintien sur l’oreille. Ce dernier possède un capteur qui permet d’ajuster automatiquement le serrage de l’écouteur sur l’oreille pour assurer une prise ferme, mais confortable, et éviter la gêne au niveau du cartilage. Avec ce design original, Huawei cherche à répondre à un besoin : offrir la possibilité d’écouter de la musique ou converser sans se couper du monde extérieur.

Huawei FreeClip, disponible en noir ou en violet, 200 €