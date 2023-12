Le navigateur Éric Péron devient Ambassadeur Alpina 

Alpina, Chronométreur Officiel de l’ARKEA ULTIM CHALLENGE – Brest, accueille aujourd’hui le navigateur breton Éric Péron comme Ambassadeur jusqu’en 2027.



Le skipper de haut niveau a participé aux plus grandes courses en solitaire ou en équipage, en France et dans le monde entier, sur les circuits olympiques et de courses au large. La manufacture horlogère suisse Alpina et Éric Péron cultivent la passion de l’outdoor, le goût du défi, l’aventure humaine. Rigueur et technique sont les clés de son succès sur mer, deux valeurs sur lesquelles Alpina a bâti la montre sportive moderne. Ensemble, Alpina et Éric Péron se battront pour chaque seconde des prochaines courses. .

« Savoir gérer seul les situations compliquées, extrêmes, dangereuses ». Éric Péron n’a pas d’autres mots pour qualifier sa discipline de navigateur professionnel. Une posture qui dénote un mental d’acier, reposant sur une longue expérience et un matériel fiable et performant. Son bateau, bien sûr, mais pas seulement : celui-ci est au service d’une course contre la montre et c’est pour elle, avec elle, qu’Éric Péron se bat. La montre et sa précision guident chaque action, chaque décision. Alpina a ainsi choisi d’intégrer le champion, à son équipe d’athlètes, pour sa passion de l’extrême et son goût du défi. Comme toute traversée des océans reposant sur une « team », accompagner un tel athlète est aussi une aventure humaine dans laquelle Alpina se retrouve – la maison ayant été créée par des alpinistes pour qui l’esprit de cordée et la solidarité sont des valeurs essentielles.

« Je suis passionné par les grands espaces : la mer, mon terrain de jeu, en fait partie ; la montagne, terre d’Alpina, également, explique confie Éric Péron. Ce rapprochement avec Alpina est parfaitement naturel, j’aime leur esprit pionnier, aventurier et innovant. La manière dont Alpina a inscrit ses valeurs fondamentales dans ses produits est remarquable, j’adhère totalement à cet état d’esprit. Je suis très fier de rejoindre l’équipe des athlètes Alpina qui vivent tous pour atteindre les sommets »

« J’aime le défi que peut engendrer le fait de manœuvrer un bateau seul », poursuit-il. Pour le relever, ce natif de Quimper doit pouvoir compter sur un solide partenariat homme – machine. Pas de navigateur sans bateau, pas de course sans montre. Le marin, son bateau et sa montre forment un trio indissociable. « L’expérience se matérialise dans la connaissance fine de l’ensemble des systèmes embarqués », explique Éric Péron.

eric-peron.hubside.fr