A l’heure de votre iPhone pour 2024 avec Moft

Qui a encore besoin d’une horloge ? Ce trépied est la solution la plus rapide et la plus simple qui soit pour installer votre iPhone préféré n’importe où et à tout moment. Il se plie et se déplie en une structure triangulaire brevetée avec trois modes : Flottant, avec 5 angles et jusqu’à 8″ d’élévation ; Mode support avec un angle de 0° à 90° et mode Vlogging (ordinateur de poche).

S’adaptant aux caméras avant et arrière, ce support est compatible pour des activités telles que le vlogging, la création de contenu, les réunions virtuelles ou le visionnage d’une vidéo. Fabriqué en MOVAS-E, un nouveau matériau performant développé pour sa durabilité exceptionnelle et son processus de production zéro pollution, il est disponible en coloris Seafoam, Sapphire, Misty Cove et Jet Black.

https://www.moft.us/pages/invisible-tripod