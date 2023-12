Maserati dévoile la MC20 Notte

Maserati a dévoilé la MC20 Notte, la première édition limitée de sa supercar MC20, née pour performer en piste et sur la route. L’édition MC20 Notte célèbre l’esprit d’audace ayant toujours propulsé le Trident, depuis le jour où Maserati a participé pour la première fois à l’une des courses les plus légendaires de l’histoire.

La MC20, qui marque le retour du Trident à ses racines de supercar et allie sportivité et luxe, se rapproche désormais de son âme de compétition avec l’édition Notte, une série exclusive de 50 unités dans le monde, dont le design est inspiré par le pouvoir mystique et intense de l’obscurité. Une créature rugissante, conçue pour séduire esthétiquement et améliorer les performances déjà extraordinaires du moteur V6 Nettun



S’inspirant du monde fascinant de la course automobile, l’équipe de Maserati Fuoriserie a collaboré avec Andrea Bertolini, pilote d’essai en chef de Maserati et ancien champion du monde GT1 avec le Trident, pour développer la carrosserie de la MC20 Notte. Son extérieur passe d’une teinte noir brillant à une teinte mate magnétique “nero essenza” prête à briller dans l’obscurité grâce à la “touche Midas” du prédateur de la piste qu’est Bertolini. Elle transforme des détails comme le Trident, les logos latéraux et la signature Maserati de l’argent à l’or blanc mat, ravivant ainsi les glorieux souvenirs de la marque en sport automobile.



Collées au bitume, les jantes de 20 pouces en forme de cage d’oiseau noir mat sont rehaussées de blanc mat doré, tandis que les étriers de frein sont noirs. À l’intérieur, la MC20 Notte est équipée de sièges sport à 6 réglages électriques en Alcantara noir/gris avec des surpiqûres jaunes. Le Trident, reconnaissable entre tous, est apposé sur les appui-têtes, et le volant sport en Alcantara comporte des inserts en fibre de carbone. Une plaque métallique exclusive célébrant l’édition MC20 Notte ainsi que la signature distinctive “UNA DI 50” (un sur 50) est appliquée entre les deux appui-têtes.



“Fuoriserie signifie ‘sur mesure’ en italien, et notre programme de personnalisation du Trident est conçu pour créer des sculptures roulantes uniques à nos clients. MC20 Notte célèbre le frisson de la course et l’attrait de la nuit en combinant les performances suprêmes et l’élégance italienne avec une touche de mystère venue du monde nocturne. Il s’agit de la première édition limitée Fuoriserie de la MC20, dédiée aux collectionneurs de super voitures de sport et aux passionnés de circuit”, a déclaré Klaus Busse, responsable du design chez Maserati.



Pour célébrer le lancement de la Maserati MC20 Notte Edition, David Beckham, ambassadeur mondial de la marque et passionné de MC20, et Andrea Bertolini sont les vedettes d’un court métrage captivant, dans lequel l’éblouissante MC20 de Beckham est transformée – par la touche de l’as Bertolini – en une nouvelle créature de course s’enflammant dans la nuit et à travers la ville et les circuits automobiles.



Après une avant-première réservée aux membres de Maserati Tridente, la MC20 Notte est désormais disponible dans le monde entier, et ses futurs propriétaires seront invités à vivre l’émotion d’une expérience Maserati de conduite sur circuit, afin de leur permettre de savourer les sensations du nouveau modèle exclusif du Trident.