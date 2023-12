On a testé… Les Samsung Galaxy Buds FE

Des écouteurs intra-auriculaires ANC à un prix très tentant – préparez-vous simplement aux basses…

Cela fait maintenant quelques générations que Samsung donne à ses smartphones le traitement « fan edition ». Ils prennent les meilleurs éléments du produit phare actuel et les diluent pour atteindre un prix qui ne fera pas exploser votre solde bancaire. Les Samsung Galaxy Buds FE transforment pour la première fois cette réflexion en écouteurs sans fil.

Le résultat est un nouveau petit frère pour les Galaxy Buds 2 et les Galaxy Buds 2 Pro, avec un style similaire et des fonctionnalités incontournables, notamment la suppression active du bruit. Cela ne semble pas trop mal pour une paire à moins de 100 €. Mais il faut sûrement que quelque chose manque pour atteindre un prix aussi alléchant ? Après quelques semaines d’écoute, nous sommes convaincus qu’il s’agit en quelque sorte d’un exploit budgétaire – même s’ils ne sont pas parfaits.

Conception : aileron et lumière

Nous sommes depuis longtemps fan des écouteurs de type bourgeon, c’était donc formidable de voir Samsung s’en tenir à une forme familière pour les Galaxy Buds FE. Chaque embout est doté d’une ailette sculptée qui permet de le maintenir enfermé dans votre oreille, sans avoir besoin de coincer l’embout en silicone trop loin dans vos conduits auditifs. Nous avons obtenu un ajustement beaucoup plus sûr que celui que l’on obtient habituellement avec les écouteurs à tige. Nous les avons également trouvés très confortables à porter pendant la majeure partie d’une journée de travail. Une fois trouvé les embouts auriculaires les mieux adaptés, de toute façon, il y a trois tailles incluses dans la boîte.

Il semble qu’il y ait un bouton physique sur le boîtier extérieur de chaque écouteur, mais ce sont en réalité des surfaces tactiles. Elles peuvent être personnalisés à l’aide de l’application compagnon Samsung Wearable – nous en reparlerons plus tard.

La résistance à l’eau IPX2 est le strict minimum pour porter des écouteurs sous la pluie ou tenter une séance d’entraînement en sueur. Des concurrents tels que le Jabra Elite 5 gèrent l’IP55 pour un prix similaire, et vous n’avez pas besoin de dépenser beaucoup plus pour trouver une protection IP57 supérieure.

Il n’y a pas de couleurs tendance comme vous en trouverez avec les Galaxy Buds 2 et Buds 2 Pro. Vos seuls choix ici sont le noir ou le blanc. Le boîtier de chargement compact a un extérieur blanc, quel que soit votre choix, mais l’intérieur est de couleur assortie aux écouteurs. Nous aimons le fait que Samsung ait gardé le boîtier aussi compact que possible, pour le glisser dans la même poche de jean que notre smartphone. Et avec seulement 40 g, on oublie souvent qu’il est là.

Caractéristiques et batterie : endurance médiocre

Ces surfaces tactiles mentionnées ci-dessus ? Elles sont extrêmement sensibles au toucher ; nous les avons trouvés faciles à cogner accidentellement lors du réglage de l’ajustement, mettant les pistes en pause alors que je n’avais pas l’intention de le faire. Dès la sortie de la boîte, il y a le simple appui habituel pour contrôler la lecture, et un appui prolongé pour basculer entre les différents modes ANC (activé, transparent et désactivé). Les entrées doubles et triples peuvent également être activées dans l’application compagnon pour sauter des pistes.

Samsung n’a pas lésiné sur les fonctionnalités pour maintenir le prix bas. Les Galaxy Buds FE bénéficient d’une détection intra-auriculaire, qui met automatiquement la lecture en pause lorsque vous retirez un écouteur. Il existe un test d’ajustement des oreilles et même une fonction Trouver mes écouteurs qui diffuse les sons à distance au cas où vous les égariez.

La connectivité Bluetooth est plus basique. Le Samsung Scalable Codec (SSC) offre une avancée par rapport aux SBC et AAC de base, mais uniquement si vous possédez un smartphone Samsung. La commutation automatique entre les appareils repose également sur la connexion à un compte Samsung.

Samsung estime que les Galaxy Buds FE durent six heures avec l’ANC activé, ou huit heures et demie lorsqu’il est éteint. J’ai trouvé cela un peu ambitieux, les têtes s’éteignant souvent après seulement cinq heures. Cependant, c’est toujours à égalité avec de nombreux écouteurs à moins de 100 €. Le boîtier peut fournir trois charges complètes tout en ayant encore un tout petit peu en réserve. Cela devrait vous permettre de réaliser un vol long-courrier avec seulement quelques pauses. Vous ne bénéficiez pas de recharge sans fil ici, il s’agit donc uniquement de recharges USB-C.

Interface : presque entièrement équipée

Les Galaxy Buds FE utilisent la même application Galaxy Wearable que le reste des écouteurs de Samsung (et la plupart de ses montres intelligentes). Il est clairement présenté et assez complet, même s’il nécessite un accès initial à énormément de données personnelles. Je préfère qu’il ne le demande que lors de l’activation des fonctionnalités pertinentes, telles que la lecture des notifications à haute voix.

Il gère les mises à jour en direct, comprend quelques options d’accessibilité bienvenues telles que le réglage de la balance sonore gauche/droite, et le test d’ajustement de l’oreille est une bonne assurance que vous avez choisi les embouts de la bonne taille. Les pourcentages de batterie sont facilement visibles sur la page d’accueil, et le widget pratique de l’écran d’accueil Android permet de basculer les modes ANC et de désactiver les commandes tactiles à portée de main.

Au début, nous étions heureux de voir une option d’égalisation dans le menu Paramètres, mais il n’y a pas d’option personnalisée – juste une poignée de préréglages. Nous vous suggérons de l’éviter complètement et d’utiliser une application tierce telle que Wavelet pour le réglage de l’égalisation si vous n’êtes pas fan du son par défaut.

Qualité sonore et suppression du bruit : émeute silencieuse

Samsung a utilisé un driver dynamique sur mesure pour les Galaxy Buds FE, plutôt que de diffuser ceux trouvés dans les Buds 2 ou Buds 2 Pro. Le réglage est également complètement différent ; alors que les modèles les plus chers ont un son plus nuancé, ici l’accent est totalement mis sur des basses chaudes et percutantes.

Tout le monde n’appréciera pas à quel point les graves dominent le mix, même dans des endroits où ils ne devraient pas. Les voix sur les enregistrements de podcast étaient plus puissantes qu’elles ne devraient l’être, et les pistes électroniques plus lourdes étaient correctement OTT. Il y a toujours une bonne clarté dans les médiums, mais les aigus n’ont jamais été un point fort des Galaxy Buds.

Heureusement, le préréglage Clear EQ ramène un peu les choses. Je le préférais pour presque tous les genres musicaux, mais c’était pratiquement une nécessité pour ma playlist de rock industriel rétro. Il n’exagère pas le haut de gamme dans des morceaux plus calmes et moins énergiques, qui évitent de paraître durs – même si les détails ne sont que moyens pour le prix. Les audiophiles devront accepter que 100 € ne vont pas très loin à cet égard.

Nous avons été plus impressionnés par la suppression active du bruit, qui est étonnamment efficace pour une paire d’écouteurs économiques. Plusieurs microphones et algorithmes ANC hérités des autres Galaxy Buds permettent d’écouter avec plaisir des podcasts dans les transports sans aucune distraction majeure. C’est quelque chose avec lequel les autres écouteurs antibruit abordables ont généralement du mal. Cela a également bien résisté aux changements importants de bruit extérieur.

Le mode son ambiant semble plutôt artificiel, et l’ANC passe parfois en mode overdrive dans une oreille ; le bruit de fond augmentait considérablement et je devais les remettre dans le boîtier avant qu’ils ne se réinitialisent. Sans réglage de la force dans l’application, ce bug est, espérons-le, quelque chose que Samsung pourra corriger avec une mise à jour.

Verdict des Samsung Galaxy Buds FE

Si vous utilisez une paire d’écouteurs antibruit et que vous n’avez pas beaucoup d’argent à dépenser, les Galaxy Buds FE devraient figurer en tête de votre liste. Ils sont confortables, disposent d’une application compagnon qui apporte un niveau décent de personnalisation sonore et peuvent couper le son du monde extérieur ainsi que celui de certains rivaux coûtant deux fois plus cher.

Le réglage des basses ne conviendra pas à tout le monde, et la résistance minimale à l’eau signifie qu’ils ne sont pas mon premier choix pour bander un entraînement en sueur. Ils ne sont pas non plus le dernier mot sur la durée de vie de la batterie. Mais les voyageurs plus soucieux de faire taire les conversations des autres passagers que d’écouter de manière critique trouveront énormément de choses à apprécier.