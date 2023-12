CES 2024 : TomTom et Microsoft veulent faire entrer les conversations IA dans votre voiture

Il ne suffit pas que votre téléphone ou votre portable soit désormais alimenté par l’IA, elle arrive désormais dans votre voiture pour un assistant plus conversationnel.

Vous savez à quel point le petit bouton du micro sur votre volant fonctionne bien ? Ouais, ça ne marche pas très bien pour nous non plus. Mais TomTom et Microsoft veulent révolutionner la façon dont nous interagissons avec nos voitures. Les marques ont concocté un nouvel assistant conversationnel pour véhicules alimenté par l’IA. C’est comme avoir un copilote féru de technologie qui sait réellement ce qu’il fait ! Ne lui demandez simplement pas votre chemin.

TomTom. Souvenir? Ce sont eux qui nous guidaient bien avant que Google Maps ne soit même un clin d’œil aux yeux de la Silicon Valley. Eh bien, ils ont décidé de monter la barre en s’associant à Microsoft pour apporter l’IA générative à l’industrie automobile. Le logiciel d’IA sera alimenté par le service Azure OpenAI de Microsoft, qui est la même centrale derrière ChatGPT. Il est intégré au Digital Cockpit de TomTom et peut être intégré à d’autres systèmes d’infodivertissement automobiles. Cela signifie que ce n’est pas exclusif à une marque ou à un modèle. N’importe quel constructeur automobile peut prendre le train en marche et donner à ses véhicules un peu de cette magie de l’IA.

L’IA promet une interaction vocale plus sophistiquée avec les systèmes d’infodivertissement et de commande de votre voiture. Considérez-le comme une conversation naturelle avec votre voiture pour naviguer, contrôler les commandes embarquées, ouvrir les fenêtres et même changer de station de radio. Tout cela sans avoir à appuyer sur un seul bouton : seule votre voix fait tout le travail. Mais vous savez, où ça marche réellement.

Et avant que vous ne le demandiez, non, ce n’est pas la première fois que nous voyons l’IA dans les voitures. Mercedes a essayé la technologie de nouvelle génération plus tôt cette année, avec des modèles ChatGPT dans certains de leurs véhicules. Mais l’approche de TomTom, avec le soutien de l’IA et des services cloud de Microsoft, revient à comparer un vin finement vieilli à un plonk de marque propre de supermarché. Maintenant, quand pourrez-vous mettre la main dessus ? Bien que TomTom n’ait pas encore annoncé de partenariat avec des constructeurs automobiles, la marque présentera cette technologie au CES en janvier.