Stuff Gadget Awards 2023 : et la smartwatch de l’année est…

Dans le monde des wearables, la smartwatch reste reine par son côté capable de tout faire, ou presque. Une excellente montre intelligente s’impose rapidement comme un élément essentiel dans la vie de tout amateur de gadget.

Mais même si nous considérons les garde-temps de Cupertino – y compris les Watch Series 9 et Watch Ultra 2 récemment dévoilées – parmi les plus beaux exemples de montres intelligentes du marché, 2023 a été une année au cours de laquelle les nouveautés d’autres marques ont pris le devant de la scène.

Meilleure smartwatch de l’année : Samsung Galaxy Watch 6 Classic

Après avoir fait une pause pour toute une génération de smartwatch, Samsung a ressuscité la Classic – et comme elle nous avait manqué ! Bien que nous ne puissions pas vraiment souligner d’avancées spécifiques qui changent la donne, cette élégante smartwatch en acier inoxydable s’inspire dans sa conception et dans sa qualité des montres traditionnelles, plutôt que d’essayer d’avoir un look futuriste. C’est tout simplement un merveilleux appareil polyvalent avec une bonne autonomie des performances optimales et un écran AMOLED net protégé par un verre saphir résistant. Nous avons également adoré le retour de la lunette extérieure tournante.

Sur le podium : Mobvoi TicWatch Pro 5



La TicWatch Pro 5 ne devrait pas du tout être là – car son lancement était initialement prévu pour octobre 2022. Il s’avère que cette montre WearOS valait la peine d’attendre longtemps, car elle impressionne par sa formidable autonomie (environ trois jours en fonctionnement normal, mais jusqu’à 45 en mode Essential simplifié), son suivi d’activité efficace et ses performances rapides dans tous les domaines. Elle ne manque pas non plus de style, avec une lunette épaisse et un corps robuste en aluminium et en acier inoxydable.

Sur la 3e marche du podium, nous plaçons cette année la Watch Ultimate de Huawei, construite comme un tank et idéale pour la plongée grâce à sa résistance à l’eau IP68. Oh, et elle arbore également le plus grand écran circulaire que vous trouverez sur une smartwatch : un énorme 1,5 pouces.