Une Skindiver Lagoon Vulcain x Ocarat en édition limitée à 50 exemplaires

Vulcain présente la Skindiver Lagoon Vulcain x Ocarat, née d’une collaboration avec Ocarat et proposée uniquement sur le site.

Elle est inspirée d’un modèle Vulcain lancé en 1960 et est éditée en seulement 50 exemplaires numérotés. Son boîtier rond conçu acier inoxydable 316L brossé mesure 38,30 mm de diamètre pour une épaisseur de 12,20 mm. Il affiche une longueur de corne à corne de 44,50 mm et une ouverture de cadran de 30 mm. Sa lunette à 120 clics d’aspect cranté intègre un insert en céramique noire de 36,80 mm. Unidirectionnelle, elle accueille une échelle des minutes qui accentue son style sportif. Son cadran est recouvert d’un verre saphir bombé qui le protège des dommages et des chocs quotidiens. La couronne polie et crantée à 3 heures mesure 6,5 mm. Marquée du logo, elle permet le réglage des indicateurs centraux tandis que le fond emboîté en acier inoxydable assure à la montre une étanchéité de 20 ATM.

Sur son cadran bleu turquoise mat, les index des heures varient entre forme ronde, triangulaire ou rectangle. Ils s’accompagnent de deux aiguilles bâton polies qui indiquent les heures et les minutes. Pour une lecture parfaite dans les endroits faiblement éclairés, ces indicateurs sont revêtus de superluminova blanc. La fine trotteuse polie de couleur grise s’y ajoute pour assurer le décompte des secondes. Pour finir, la marque appose son nom à midi en guise de signature et mentionne le label “Swiss Made” à 6 heures.

Ce garde-temps est animé par un mouvement automatique de fabrication suisse. Il s’agit du calibre ETA 2824 qui viendra animer avec précision les aiguilles des heures, des minutes et des secondes. Il est doté de 25 rubis et bat à une fréquence de 28.800 alternances par heure tout en permettant une réserve de marche de 38 heures.

Skindiver Lagoon Vulcain x Ocarat, 1500 €