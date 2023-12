CASETiFY lance The Black Case, une coque minimaliste et protectrice

CASETiFY, la marque mondiale d’accessoires tech, agrandit sa gamme de coques de téléphone minimaliste avec The Black Case. La coque dispose d’un design épuré et ergonomique, en silicone souple offrant une protection renforcée pour éviter tout dommage à l’appareil.



The Black Case est la seconde édition de la collection avec une couleur unie suivant l’énorme succès de The White Case, lancée il a quelques semaines. Au-delà de son esthétique, design unique et minimaliste, The Black Case offre une protection maximale grâce à ses coins en silicone, un cadre et un anneau d’appareil photo surélevé protégeant l’écran des rayures et des chutes jusqu’à 2,5 mètres, soit 2 fois la norme de qualité militaire.

Malgré leur haut niveau de protection et leur style unique, les deux coques ne font pas de compromis sur la fonctionnalité en s’associant parfaitement avec les accessoires MagSafe, renforçant ainsi la puissance et la versatilité de tout appareil. Elles peuvent également être utilisées avec des chargeurs sans fil et sont anti-poussière. C’est aussi une option durable, cette coque est fabriquée à partir de 50% de matériaux recyclés et d’un emballage 100% recyclable.

The Black Case et The White Case sont disponibles en ligne sur casetify.com