Shakara 12 ans, le nouveau rhum venu de Thaïlande

Fruit de la joint-venture franco-italienne La Maison & Velier, le Shakara 12 ans est une belle découverte, à la fois surprenante et accessible aux rhums de ce pays d’Asie, berceau de la culture de la canne à sucre. Il est disponible au prix de 49.90€ à partir de mi-octobre (lancement au Whisky Live Paris) dans les boutiques La Maison du Whisky, chez les cavistes fins et sur whisky.fr

Shakara est un rhum de mélasse vieilli en ex-fûts de bourbon pendant 12 ans sous le climat tropical de la Thaïlande. Rhum de mélasse, issu de canne à sucre cultivée localement, il est vieilli intégralement sous le climat tropical du pays, pendant 12 ans, dans des ex-fûts de bourbon. La combinaison de températures élevées (la moyenne annuelle dépasse les 27°C) et d’un taux d’humidité compris entre 60 et 80 % va permettre de concentrer les arômes du rhum, lui conférant un palais riche et profond. Sa finale se démarque par sa longueur et sa complexité, notamment dues à une part des anges beaucoup plus importante dans cette région du monde (entre 7 et 9 %).

Solaire et luxuriant, ce rhum non coloré et sans sucre ajouté déploie des arômes particulièrement intenses et complexes. Faisant preuve d’une générosité sans faille, sa palette aromatique et gustative est en réalité une jolie alternance de séquences classiques et opulentes. Elle s’est forgée au fil du temps une personnalité chaleureuse reposant

sur un boisé admirablement intégré. Grâce à son climat tropical, typique de l’Asie du Sud-Est, la Thaïlande fait partie des plus grands et des plus anciens producteurs mondiaux de canne à sucre. Si l’élaboration d’eau-de-vie de canne y est encore relativement récente, les rhums thaïlandais se font progressivement une place remarquée dans le monde du rhum. Vieilli dans la province centrale de Nakhon Pathom, une région fertile à l’ouest de Bangkok, Shakara 12 ans est un produit représentatif du terroir thaïlandais, de sa matière première jusqu’à son nom, dérivé du terme sanskrit shakar, qui atteste des racines asiatiques de la canne à sucre.

Shakara 12 ans révèle une richesse et une maturité d'expression remarquable.

