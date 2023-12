New Balance 550, vintage et iconique

Modèle destiné à l’origine aux terrains de basket-ball, la New Balance 550 est aujourd’hui l’une des paires lifestyle les plus prisées de la marque. Mais qu’en est-il lors de sa sortie en 1989 ? Designée par Steven Smith et lancée en 1989, la New Balance 550 s’inscrit dans la tendance des paires de basketball “low” de l’époque. D’abord commercialisée sous le nom “PB550 Basketball Oxford”, cette nouvelle tige a tout pour plaire. Cependant, le succès n’est pas au rendez-vous : son style n’emballe personne et le modèle n’arrive pas à se propulser face à des marques comme Converse ou Reebok, très populaires dans les années 90.

Comment la 550 s’est-elle retrouvée aux pieds de toutes les icônes de mode aujourd’hui ? Alors qu’elle est à peine référencée sur le site de la marque, le directeur de la création chez New Balance, Teddy Santis, tombe sur des archives de la paire. Il décide alors de totalement repenser son design. C’est en septembre 2020 que Teddy Santis dévoile quatre coloris de la NB 550 en collaboration avec son label Aimé Leon Dore. Le résultat est au rendez-vous : c’est le début de nombreuses exécutions et collaborations sur la 550. Grâce à son style vintage et sa facilité à s’associer avec de nombreuses pièces, elle a su trouver son public et s’est imposée comme une véritable icône dans le paysage de la mode.



De nouveaux coloris sont à prévoir pour la 550 en cette fin d’année et parmi eux, on retrouve une exécution vert d’eau et une exécution camel. La 550NEC et la 550NED seront disponibles dès le mois de novembre sur l’e-shop www.newbalance.fr et chez certains revendeurs au prix de 160 €.